Lola Índigo, Harry Styles, Shakira y Rauw… 46 éxitos para disfrutar de un fin de semana soleado

El buen tiempo ha llegado para quedarse, y con este solecito, ¿a quién lo le apetece poner música y echarse unos buenos bailes? Esta semana te traemos una playlist para disfrutar de los rayos de sol al son de los mejores éxitos de Europa FM.

Empezamos con las novedades musicales más recientes, con las que seguro ya te has visualizado bailoteando en una noche de verano. Son ni mas ni menos que Te Felicito, de Shakira y Rauw Alejandro, Me quedo de Nil Moliner y Ana Mena, Sigue de J Balvin y Ed Sheeran o Toy Story de Lola Índigo,

Otros viejos éxitos que siguen siendo los favoritos de nuestros oyentes y que no pueden ser una mejor opción para un día soleado son Blinding Lights, de The Weeknd, Todo de ti de Rauw Alejandro, Don’t Go Yet, de Camila Cabello o Libertad de Nil Moliner.

Temas que sabemos que nunca van a pasar de moda y puedes escucharlos con sol, nieve, granizo o tormenta de arena son Clima Tropical de Dani Fernández, Juramento eterno de sal de Álvaro de Luna, Música Ligera de Ana Mena y Mon Amour RMX de Zzoilo y Aitana, unos hits tan mediterráneos como nuestro clima.

También los hay que se sienten como un rayito de sol en un día de invierno, como Porfa no Te vayas, de Beret ft Morat, As It Was, de Harry Styles, Tacones Rojos de Sebastián Yatra o Te pienso a cada hora de los chicos de DVICO.

Corre y sal a disfrutar de estos días tan soleados, pero no te olvides de llevar uno auriculares para escuchar nuestra fantástica playlist ¡Dale al play!