Lorde actúa por sorpresa en Glastonbury 2025 para presentar 'Virgin', su nuevo disco

Al igual que Lewis Capaldi, la neozelandesa y estrella del pop Lorde ha actuado por sorpresa en el Glastonbury Festival 2025 durante el viernes 27 de junio, cuando ha presentado en directo su cuarto álbum de estudio recién estrenado: Virgin.

La artista ha subido al escenario Woodsies sin previo aviso para interpretar en directo algunas composiciones de su nuevo trabajo, publicado apenas unas horas antes. Así, aparte de éxitos previos como Ribs o Green Light, han sonado composiciones como Shapeshifter o los tres adelantos previos al disco: What Was That, Man of the Year y Hammer.

Durante el concierto y ante la euforia del público, Lorde ha prometido que cantará su nuevo álbum "de principio a fin", pues el proceso de composición y grabación le "exigió mucho". "Para ser sincera, no sabía si haría otro disco, pero he vuelto y soy completamente libre", ha asegurado la artista en el festival británico, según recoge BBC.

Sus palabras remiten a la temática central de Virgen: la búsqueda de la propia identidad. "Al hacer este álbum, hablé mucho sobre intentar reflejar mi feminidad, ya que no tenía el documento perfecto que la reflejara, y siento que la portada lo refleja", explicó para Radio 1's New Music Show with Jack Saunders. Por ejemplo, en Hammer canta: "Algunos días soy una mujer, algunos días soy un hombre".

En sintonía con la portada de su disco, Lorde ha subido al escenario de Glastonbury 2025 con un pantalón blanco, así como una camiseta corta del mismo color que se levantó durante varios momentos del espectáculo, dejando al descubierto su ropa interior.