Lorde adelanta una nueva canción con la que recupera su sonido más reconocible

Lorde, artista neozelandesa de origen croata conocida por éxitos como Royals, está preparando a sus seguidores para el estreno de su próxima canción. Tras el lanzamiento del álbum Solar Power (2021), la cantante solo había reaparecido para su colaboración con Charli xcx, The girl, so confusing version with lorde, donde incorporó una larga estrofa en la que reconocía haber estado muy perdida y "atrapada en el odio".

Ahora, Lorde ha sorprendido a sus seguidores al crearse un perfil de TikTok para compartir un adelanto en forma de vídeo donde suenan quince segundos de una canción inédita mientras corre por Washington Square Park. Previsiblemente, se trata del primer sencillo de su cuarto álbum, aunque no ha compartido ni el título ni la fecha de lanzamiento.

A juzgar por lo poco que se puede escuchar de momento de esta composición, parece que Lorde regresa a su sonido más característico tras innovar en su último álbum. Así, la cantante se acerca a la producción musical de Melodrama (2017), su disco más aclamado hasta la fecha que incluye temas como Green Light, Liability o Supercat.

En cuanto a la letra de la canción, se escucha: "Since I was 17, I gave you everything / Now we wake from a dream, well baby, what was that?/ What was that?". En castellano, sería: "Desde los 17, te lo di todo / Ahora despertamos de un sueño, bueno, cariño, ¿qué fue eso? / ¿Qué fue eso?".

El primer adelanto de su cuarto álbum

La cantante, que también ha cambiado su imagen de perfil en X (Twitter), ha borrado todas las publicaciones en su Instagram, donde solo queda una enigmática descripción en su biografía: "Los temas siempre son los mismos: un regreso a la inocencia, los misterios de la sangre, una comezón por lo trascendental". Con estas palabras, parece que Lorde adelanta lo que podrá encontrar el público en su cuarto álbum de estudio.

Aunque se desconocen fechas de estreno, es probable que la neozelandesa tenga previsto publicar su nuevo trabajo este 2025 tras el adelanto del primer tema. Además, Lorde acostumbra a estrenar discos cada cuatro años: Pure Heorine llegó en 2013, Melodrama en 2017 y Solar Power en 2021. Falta este año.

En julio, Lorde ya compartió un breve extracto de dos segundos de otra canción inédita en su perfil de Instagram junto a imágenes en el estudio. Además, en agosto, el productor Jim-E Stack —conocido por colaborar con Gracie Abrams, Bon Iver, The Kid Laroi o Dominic Fike— subió una fotografía mientras trabajaba con la artista.