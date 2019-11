Lory Money te propone cambiar el Black Friday por un Black Sinpa con ‘flow espacial’

Lory Money, responsable de éxitos virales como 'Ola Ke Ase', 'Santa Claus' o 'Puigdemoney' vuelve a la carga con 'El Black Sinpa', su canción dedicada al Black Friday.

Con su particular sentido del humor y a ritmo de trap, el senegalés te canta los "chollos" que puedes encontrar en un buscador de Internet, como "un viaje que está to tirao por 20 pavos yo me lo he llevao" o "telescopio 5 euros para un flow espacial".

Lory Money cruzó el estrecho en patera en 2006 buscando una vida mejor en nuestro país que en Senegal. Fue mantero durante unos años vendiendo películas en la calle hasta que en 2013 lo petó con su primer éxito viral Ola Ke Ase, surgido de un meme que triunfaba en Internet por aquella época.