Arranca el SanSan Festival y esto es todo lo que debes saber para disfrutarlo al máximo

El SanSan Festival ya se ha convertido en una de las referencias de los festivales en nuestro país y mañana, 17 de abril, arranca su nueva edición en este 2025, cargando de buena música la localidad castellonense de Benicàssim hasta el próximo días 19.

Uno de los grandes eventos musicales del año y en el que Europa FM ejerce el papel de radio oficial del festival, en el que artistas y grupos de la talla de Los Planetas, Carolina Durante, Zahara, Dani Fernández o Franz Ferdinand son algunos de los más buscados por los amantes del poprock.

Además, aún quedan unas cuantas entradas disponibles para quienes quieran disfrutar de la cita a través de la web oficial del festival, así que corre a por ellas.

Jueves, 17 de abril

Los Planetas encabeza el cartel que abre el festival en el 30 aniversario de Super 8, el primer disco del mítico grupo granadino. El gallego Sen Senra llega al festival dispuesto a presentar PO2054AZ (Vol.III), el nuevo álbum que presentara apenas unas semanas después de su actuación en Benicàssim.

Los irreverentes Carolina Durante será uno de los grupos más destacados de la jornada inaugural con las canciones de su último álbum Elige tu propia aventura, al igual que Alizzz y su neopop, que se ha convertido en uno de los artistas más atrevidos de nuestro país.

Artistas como Cala Vento, Cariño, Depresión Sonora o Ralphie Choo son algunos de los más relevantes del primer día del SanSan Festival 2025, que estarán acompañados por bandas y artistas como Cora Yako, Groc Talent, Pipiolas, Sienna, Svetlana, Tristán! o las sesiones de Kike Varela, Mondo Insonoro, Q. Sade, Eme DJ e Innmir.

Viernes, 18 de abril

Hombres G está de celebración por sus 40 años en la música y deslumbrarán con su energía en la noche del viernes justo después de que Dani Fernández, uno de los artistas más destacados de este 2025 con su consagración total, haya deleitado al público del SanSan Festival con las canciones de La jauría.

La ubetense Zahara pondrá su particular acento a la cita con los temas de Lento Ternura, su nuevo disco, mostrando su versatilidad artística en un nuevo registro con respecto a su anterior etapa. Por su parte, Dorian, recién llegados de México con Futuros Imposibles, redondean una de las apuestas más fuertes del festival en torno a los artistas nacionales, con Niña Polaca o Siloé como algunos de los grupos emergentes más destacados.

El cantautor Luis Fercán, los hermanos murcianos Maestro Espada, además de la presencia de grupos y djs como Alna Morena, Baldosa, Calizo, Claim, Inés Hernand, Nudozurdo, The Son of Wood, Lore Nieto, New Beat Order, Toxicosmos, Zoe cierran la propuesta

Sábado, 19 de abril

El momento culmen del SanSan Festival se ha reservado para el cierre con la banda escocesa Franz Ferdinand, que ya demostraron en Local de Ensayo Europa FM lo que son capaces de provocar con las canciones de en su nuevo Human Fear, despidiendo la edición de 2025 por todo lo alto.

Los veteranos Lori Meyers encarnarán la despedida de grupos nacionales, con la joven Amaia y el potente directo de Sidonie precediendo su actuación como artistas que recogen el testigo del estrellato.

Una fecha en la que las guitarras destacarán gracias a la actuación de grupos como Alcalá Norte, Carlos Sadness o Melifluo, aunque los ritmos electrónicos ocuparán un lugar preemiente gracias a la actuación de Delaporte.

Una jornada de clausura en la que los asistentes también disfrutarán de los directos de Anadie, Carlos Ares, Griso, La Plata, Las Dianas, NDLR, Túpeleas como una vaca, Cori Matius, Juanca & Pope Supersub DJ, Miss Campfire y ÓScar García DJ.

Horarios del SanSan Festival 2025

Jueves 17

Escenario Sansan

18:35- 19:20: Tristán!

20.20- 21:30: Sen Senra

22:40-23:55: Los planetas

01:15-02:15: Alizz

03:30-05:00:Innmir

Escenario Turia

19:20- 20:20: Pipiolas

21:30-22:35: Rapphie Choo

00:00-01:10 Carolina Durante

02:15-03:30: Cariño

Escenario Calaverita Records

18:00-18:35: Groc Talent

19:50-20:40: Depresión sonora

21:20-22:10: Cala vento

23:25-00:15: Sienna

00:55-01:40: Cora Yako

02:10-03:00: Svetlana

Escenario El santuario

21:30- 23:00: Qsade

23:00-00:30: Eme DJ

00:30-02:00: Mondo insonoro

02:00-03:30: Kike Varela

Viernes 18

Escenario SanSan

19:50-21:00: Siloé

22:20-22:30: Hombres G

00:55-02:10: Dorian

03:30-05:00: Coolnenas

Escenario Turia

18:50- 19:50: Nudozurdo

21:00-22:15: Zahara

23:35-00:50: Dani Fernández

02:15-03:30- Niña Polaca

Escenario Calaverita Records

18:00-18:50: Alba morena

19:20-20:05: The son of Wood

20:35-21:20: Luis Fercán

21:55-22:40: Claim

23:10-23:55: Calizo

02:00-02:45: Baldosa

Escenario El santuario

21:30-23:00: Lore Nieto

23:00-00:30: Toxicosmos

00:30-02:00: Zoe

02:00-03:30: New Beat Order

Sábado 19

Escenario SanSan

18:50-19:50:Carlos Ares

21:00-22:15: Franz Ferdinand

23:40-00:50: Lori Meyers

02:15-03:30: Delaporte

Escenario Turia

19:50-21:00: Amaia

22:20-23:35: Sidonie

00:55-02:10: Carlos Sadness

03:30- 05:00: NDLR

Escenario Calaverita Records

18:00-18:50: Las dianas

19:20-20:05: Alcalá norte

20:35-21:20: Griso

21:50-22:35: Melifluo

23:15-00:05: La plata

00:40-01:25: Anadie

01:55-02:45: Tú peleas como una vaca

Escenario El santuario

21:30-23:00: Óscar García Dj

23:00-0030: Cori Matius

00:30-02:00: Juanca & Pope Supersub Dj Set

02:00-03:30: Miss campfire