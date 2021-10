De la manera más espontánea: así nació la colaboración entre Aitana y Zzoilo

El 25 de julio de 2020 empezó todo. Ese fue el día en el que Zzoilo, en un acto de descaro y valentía, le preguntó directamente a Aitana a través de Twitter si quería hacer el remix de Mon Amour con él. "¿Quieres hacer el remix", escribió.

La cantante había publicado previamente en su cuenta un mensaje con un extracto de la letra de la canción, una prueba que demostraba el entusiasmo de la artista por el tema, al que estaba enganchada. El estribillo es de lo más pegadizo, para qué negarlo.

Sin embargo, una cosa es preguntarle a tu ídolo si le gustaría trabajar contigo y otra cosa es que se haga realidad. Probablemente Zzoilo nunca pensó que la cantante aceptaría, pero si no lo hubiese preguntado, seguramente el remix no existiese a día de hoy.

"¿Entonces cuando lo hacemos?", respondió Aitana, un mes después, el 15 de agosto, dejando a sus seguidores expectantes. Solo dos días después, el 17 de ese mismo mes, la canción llegaba a todas las plataformas y comenzaba a viralizarse todavía más. Para la carátula del tema recrearon una conversación por Instagram, un guiño a cómo había nacido la colaboración en la vida real.

El pasado 28 de agosto, Aitana invitaba a Zzoilo a subirse al escenario de su concierto en Murcia para interpretar juntos la canción. "Quiero darte las gracias. Lo está petando muchísimo. Es la primera vez que se sube a un escenario. Le he preguntado si se había subido alguna vez a un escenario y me ha dicho: 'A un karaoke'. Realmente has estado genial", dijo la catalana al terminar su actuación. Sin duda, la artista ha ayudado al joven a dar sus primeros pasos en una industria musical cada vez más exigente. "Murcia, sois increíbles", escribió Zzoilo en su Instagram.