María Becerra presenta su nuevo 'alter ego' en su tema 'JOJO', el preludio de su próximo disco 'Quimera'

Mucho cuero, sensualidad y mucha picardía: María Becerra allana el camino para dar paso a su nueva era musical. "La Nena de Argentina" ha presentado JOJO, su nuevo tema con el que vemos a una artista empoderada en un videoclip lleno de erotismo, dirigido por Diego Peskins. La artista de Miénteme se ha unido productor ecuatoriano Xross para traernos esta canción que combina dancehall y música urbana.

JOJO no solo se trata de su nuevo single, también llega como el nuevo alter ego de María Becerra, junto a Shanina, Maite y Gladys, los personajes que hemos visto a lo largo de los últimos lanzamientos de la artista como7 VIDAS, HASTA QUE ME ENAMORO y CORAZÓN VACÍO.

Letra de 'JOJO' (Fuente Genius)

[Verso 1]

Llegó, la baby es un monumento, bailó y a todos hipnotizó

Fue a la pista directo y todo el mundo se acercó

Se sabe que es bien atrevida, se pegó y no lo conocía

Está sola, en nadie confía, tiene cora de bandida

[Pre-Coro]

Ella mueve side by side, tonight

You know she is the vibe, una criminal

Quieren copiarle el vibe

Y no hay igual una mami hentai

[Coro]

Jojo quiere dembow

In love with the coco, le gusta el mundo

Ella sabe que está dura

Y que nadie está a su altura

Ella es siempre así

Jojo quiere dembow

In love with the coco, le gusta el mundo

Ella sabe que está dura

Y que nadie está a su altura (Baby girl)

[Verso 2]

Nasty girl, to lo pone dirty, le gusta Cypress Hill, solo esa tipa queen

No hay censura y ella se activa con la luna (Ra pa pa pa pam)

Él se acercó, le hizo brrr, y despacito ya se le escapaba umm

Olor a dos, fire in the room, en Escorpio tiene la moon

Sática, apaga la luz, se pone tántrica

Si está nervioso, se pone didáctica

Gotas de sudor a la temática, una romántica

[Pre-Coro]

Ella mueve side by side, tonight

You know she is the vibe, una criminal

Quieren copiarle el vibe

Y no hay igual una mami hentai

[Coro]

Jojo quiere dembow

In love with the coco, le gusta el mundo

Ella sabe que está dura

Y que nadie está a su altura

Ella es siempre así

Jojo quiere dembow

In love with the coco, le gusta el mundo

Ella sabe que está dura

Y que nadie está a su altura (Baby girl)

'Quimera', su nuevo disco, está al caer

JOJO ya forma parte del nuevo universo musical con el que la intérprete de Qué Más Pues? plasmará en su próximo disco Quimera, que llegará el próximo 20 de noviembre. "Mi nuevo álbum. Después de casi tres años por fin van a poder escuchar este proyecto en el que tanto venimos trabajando. con Shanina, Jojo, Maite y Gladys: estos personajes que tanto me ayudaron a sanar en el camino. Un viaje personal, emocional y profundo, con sus luces y sus sombras, con todas las versiones de mí", ha expresado la cantante en redes sociales.

Quimera se presenta con una portada donde vemos a María Becerra mirando hacia el infinito mientras le cae una lágrima en su rostro. Una imagen que se entremezcla con los cuatro antebrazos con los que parece indicar la diferenciación de sus alter egos.

María Becerra y sus próximos compromisos sobre el escenario

Los fans de María Becerra podrán disfrutar de sus nuevos temas en directo con dos shows únicos en el Estadio Monumental River Plate de Buenos Aires los días 12 y 13 de diciembre. Una serie de espectáculos con los que María Becerra promete que será 360 para que todos "tengan primera fila".

No obstante, los fans españoles de la cantante argentina tendrán la oportunidad de verla en nuestro país, los días 17 y 18 de julio, en el festival Bigsound Potevedra.

Su papel como asesora en La Voz junto a Sebastián Yatra

La artista argentina se une a Sebastián Yatra para trabajar codo con codo en La Voz. María Becerra será la asesora del intérprete de Tacones Rojos en el formato de Antena 3 donde será su compañera durante las Batallas del concurso. Un deber al que se unen Carla Morrison, Joaquina y Chiara Oliver para ayudar a Mika, Malú y Pablo López respectivamente.