Mariah Carey anuncia el tracklist de su nuevo disco 'Here For It All'

Hace ya más de siete años que Mariah Carey lanzó su último disco, The Rarities, siendo sus últimos lanzamientos versiones de aniversario de sus álbumes y algún nuevo tema como Portrait o colaboraciones como yes, and? con Ariana Grande. Sin embargo, la reina de las Navidades ha cambiado de tendencia y ha decidido regresar con un nuevo disco, Here For It All, que saldrá el viernes 26 de septiembre.

El disco incluirá 11 cancines, entre las que están Sugar Sweety Type Dangerous, y otras como My Love, una cover del tema de Paul McCartney & Wings, y Jesus I Do, una colaboración con The Clark Sisters, las míticas reinas del góspel que llevaban sin sacar música desde 2020.

Con más de 35 años de trayectoria, la intérprete del All I Want For Christmas Is You vuelve pisando fuerte con este trabajo que llega en un momento muy especial para la artista. Mariah Carey será reconocida por su trayectoria en la próxima edición de los MTV VMAs 2025.

Galardonada con el Video Vanguard

A sus 56 años, Mariah Carey será galardonada con el premio Video Vanguard en los MTV VMAs el 7 de septiembre. Este premio reconoce las contribuciones y el impacto de los vídeos musicales en la cultura popular, una forma especial de dar valor a la carrera de la artista que regresa a nuestras vidas todos los años con su It's time y tiene grandes temas como Obsessed y We Belong Together.

La cantante será la ganadora de mayor edad en recibir este galardón en toda la historia de los premios. Además, con ella ya serán ocho mujeres consecutivasen recibirlo: Rihanna (2016), Pink (2017), Jennifer López (2018), Missy Elliott (2019), Nicki Minaj (2022), Shakira (2023) y Katy Perry (2024).

Lista de canciones

Play This Song (ft. Anderson .Paak)

(ft. Anderson .Paak) Type Dangerous

Sugar Sweet (ft. Kehlani & Shenseea)

(ft. Kehlani & Shenseea) In Your Feelings

Nothing Is Impossible

Confetti & Champagne

I Won't Allow It

My Love (by Paul McCartney & Wings)

(by Paul McCartney & Wings) Jesus I Do (ft. The Clark Sisters)

(ft. The Clark Sisters) Here For It All

Por el momento, ya hemos podido disfrutar de dos de los temas Type Dangerous y Sugar Sweet, en colaboración con Kehlani y Shenseea: