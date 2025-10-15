Marlena anuncia las fechas y ciudades de su gira de salas de 2026

LA VICTORIA, el nuevo EP de Marlena, llega con gira de salas. Ana y Carol, que lanzarán su próximo trabajo el viernes 14 de noviembre, recorrerán España entre febrero y abril de 2026 para hacer sonar su nueva música y también sus grandes himnos.

El dúo madrileño compartió este martes las ciudades y las fechas de su tour que arrancará en Castellón y se cerrará en Guadalajara. Ana y Carol recorrerán nueve ciudades en esta gira de salas que interrumpirán el 20 de marzo para dar su primer concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona con Europa FM como Radio Oficial.

Las fechas y ciudades de la gira de Marlena

20 de febrero — Castellón | La Bohemia

21 de febrero — Alicante | Magma Club

27 de febrero — Lugo | Sala Tebras

28 de febrero — Ponferrada | Sala H

14 de marzo — Pamplona | Tótem

27 de marzo — Salamanca | Camelot

28 de marzo — Oviedo | Sala Tribeca

17 de abril — Sevilla | Custom

18 de abril — Guadalajara | Óxido

Cuándo salen las entradas a la venta

Las entradas para la gira de Marlena salen a la venta este miércoles 15 de octubre a las 12:00 horas a través de la web de Vibra Mahou..