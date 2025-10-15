Marlena anuncia las fechas y ciudades de su gira de salas de 2026
Los noticias de Marlena continúan. Tras anunciar el lanzamiento de LA VICTORIA, su nuevo EP, Ana y Carol han confirmado las ciudades y las fechas de su gira de salas de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 15 de octubre.
LA VICTORIA, el nuevo EP de Marlena, llega con gira de salas. Ana y Carol, que lanzarán su próximo trabajo el viernes 14 de noviembre, recorrerán España entre febrero y abril de 2026 para hacer sonar su nueva música y también sus grandes himnos.
El dúo madrileño compartió este martes las ciudades y las fechas de su tour que arrancará en Castellón y se cerrará en Guadalajara. Ana y Carol recorrerán nueve ciudades en esta gira de salas que interrumpirán el 20 de marzo para dar su primer concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona con Europa FM como Radio Oficial.
Las fechas y ciudades de la gira de Marlena
- 20 de febrero — Castellón | La Bohemia
- 21 de febrero — Alicante | Magma Club
- 27 de febrero — Lugo | Sala Tebras
- 28 de febrero — Ponferrada | Sala H
- 14 de marzo — Pamplona | Tótem
- 27 de marzo — Salamanca | Camelot
- 28 de marzo — Oviedo | Sala Tribeca
- 17 de abril — Sevilla | Custom
- 18 de abril — Guadalajara | Óxido
Cuándo salen las entradas a la venta
Las entradas para la gira de Marlena salen a la venta este miércoles 15 de octubre a las 12:00 horas a través de la web de Vibra Mahou..