Megara y Colet buscan representar a San Marino en Eurovisión 2024 (tras no ser seleccionados para el Benidorm Fest)

Una Voce per San Marino prepara su nueva edición y ya ha publicado la lista completa de artistas que aspiran a hacerse con el billete a Malmo para representar al país en Eurovisión 2024 . En la lista se cuelan dos artistas españoles, el grupo Megara y la cantante Colet , que se unen al festival tras no ser seleccionados para el próximo Benidorm Fest .

La tercera edición del festival Una Voce per San Marino ya está en marcha. El domingo 31 de diciembre la organización publicó la lista de artistas que aspiran a representar al país en la próxima edición del Festival de Eurovisión y en la lista se cuelan dos artistas españoles.

Tras no ser seleccionados para el Benidorm Fest 2024, el grupo Megara, que quedó cuarto en la edición de 2023, y la cantante catalana Colet han decidido probar suerte y sumarse a esta nueva aventura eurovisiva.

"Queremos tener un 2025 especial y … por qué no intentarlo? Sabemos que es ultradifícil pero … here we go", escribieron los rockeros madrileños que lograron el cuarto puesto con Arcadia.

La catalana Colet también compartió la noticia, aunque con un mensaje más breve. Se limitó a compartir el tuit de ESCplus España junto a un montón de emojis.

¿Cuándo se celebra Una Voce per San Marino?

Igual que el Benidorm Fest y el Festival de Eurovisión, Una Voce per San Marino se desarrolla en varias fases. Primero, seis semifinales y por último, la final con los ocho artistas finalistas.

se divide en seis partes: cuatro galas normales, una de repesca y otra dedicada en exclusiva a los residentes de San Marino. Se estima que tendrán lugar entre el 16 y 17 de febrero. Por otra parte, la final se celebrará el sábado 24 de febrero, una semana antes de la fecha prevista inicialmente.

¿Tendrán suerte los candidatos españoles esta vez o les ocurrirá como a Verónica Romero y a Cristina Ramos en las ediciones de 2023 y 2022 respectivamente?