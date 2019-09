Miley Cyrus, Bruno Mars y Eminem, estrellas más brillantes de los EMA's 2013

MIRA TODAS LAS ACTUACIONES

Los European Music Awards de este año han estado muy repartidos entre las estrellas, sin haber un claro ganador de los premios. Miley Cyrus abrió la gala con el tema We can't stop y Wrecking ball fue designado como mejor vídeo del año. Katy Perry fue la 'Mejor artista femenina' mientras que el rapero Eminem recogió el premio al 'Mejor artista de hip hop'. Otros galadornados fueron Bruno Mars, Beyoncé, Justin Bieber, One Direction y Macklemore & Ryan Lewis.