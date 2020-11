Miley Cyrus y Dua Lipa, explosivas y alocadas en 'Prisoner'

Tras publicar un adelanto de 'Prisioner', Miley Cyrus y Dua Lipa lanzan su colaboración, una canción pop con influencias de los años 70 y un videoclip muy sensual y explosivo, dirigido por Alana O'Herlihy y Miley Cyrus.

Las artistas muestran su lado más alocado a través de unas imágenes provocativas, en las que las vemos conduciendo un autobús, bailando y coqueteando, llenas de sangre en una fiesta sin control hasta ofrecer un concierto como auténticas estrellas de la música. Sin duda, un vídeo rompedor que ellas mismas indican que está dedicado a sus exparejas.

Con 'Prisioner', Miley Cyrus y Dua Lipa presentan un escenario underground, con un estilo setentero del que ambas artistas se están inspirando en sus nuevas canciones, y es que numerosos cantantes están influenciados por esta época y están convirtiendo el pop contemporáneo en un sonido retro.

'PLASTIC HEARTS', EL SÉPTIMO ÁLBUM DE MILEY CYRUS

Esta canción forma parte de Plastic Hearts, el próximo álbum de Miley Cyrus que verá la luz el 27 de noviembre. Además de esta colaboración con Dua Lipa, también encontraremos 'Midnight Sky', 'Night Crawling' junto a Billy Idol, 'Bad Karma' con Joan Jett.

La propia artista ha explicado que lleva más de dos años trabajando en este disco. Sin embargo, "cuando pensaba que el cuerpo del trabajo estaba terminado... TODO se borró", como ha explicado en Instagram.

LETRA DE 'PRISONER' DE MILEY CYRUS Y DUA LIPA

Prisoner, prisoner

Locked up, can’t get you off my mind

Off my mind

Lord knows I tried a million times

Million times

Oh whoa

Why can’t you, why can’t you

Just let me go

Strung out on a feeling

My hands are tied

Your face on my ceiling

I fantasize

Oh I can’t control it, I can’t control it

I try to replace it

With city lights

I’ll never escape it

I need the high

Oh I can’t control it, I can’t control it

You keep making it harder to stay

But I still can’t run away

I gotta know why can’t you

Why can’t you

Just let me go

Prisoner, prisoner

Locked up, can’t get you off my mind

Off my mind

Lord knows I tried a million times

Million times

Oh whoa

Why can’t you, why can’t you

Just let me go

Prisoner, prisoner

Locked up, can’t get you off my mind

Off my mind

Lord knows I tried a million times

Million times

Oh whoa

Why can’t you, why can’t you

Just let me go

I tasted heaven now I can’t live without it

I can’t forget you and your love is the loudest

Oh I can’t control it, I can’t control it

You keep making it harder to stay

Oh whoa

But I still can’t run away

I gotta know why can’t you

Why can’t you

Just let me go

Prisoner, prisoner

Locked up, can’t get you off my mind

Off my mind

Lord knows I tried a million times

Million times

Oh whoa

Why can’t you, why can’t you

Just let me go

Prisoner, prisoner

Locked up, can’t get you off my mind

Off my mind

Lord knows I tried a million times

Million times

Oh whoa

Why can’t you, why can’t you

Just let me go

Prisoner

Can’t get you off my mind

Why can’t you just let me go

Million times

I wanna know why can’t you

Why can’t you

I wanna know why can’t you

Why can’t you

I gotta know why can’t you

Why can’t you

Just let me go