Dua Lipa cumple su sueño: ¡colaborar con Madonna!

Los sueños se cumplen, y si no que se lo digan a Dua Lipa. La cantante, que ha reconocido en alguna ocasión que la influencia de Madonna le ha ayudado a convertirse en la artista que es hoy en día, colaborará con la mismísima reina del pop para el remix de uno de los temas de su último álbum, 'Future Nostalgia'.

El tema, producido por The Blessed Madonna, incluirá las voces de misma Madonna y la rapera Missy Elliot. Juntas forman uno de los combos más esperados de este verano, en el que no han parado de sonar temas como Don't Start Now o Physical.

Esta nueva versión de 'Levitating' estará disponible a partir del 14 de agosto.

Lo cierto es que la devoción de Dua Lipa por la cantante de Madame X viene de lejos, y es que la artista la ha mencionado como una de sus grandes influencias. Además, su último disco 'Future Nostalgia' tiene similitudes con varios de los trabajos de la cantante de Like a Virgin.