Miley Cyrus lanza el videoclip de 'Different Religion' y muestra su lado más libre

Dos semanas después del estreno de Bass Persuades, Miley le regala a sus fans un nuevo videoclip de esta era musical, esta vez de la canción del álbum Different Religion.

Hasta ahora los seguidores de la superestrella habían podido disfrutar de los vídeos musicales de Bass Persuades -el primer single del disco-, y el romántico vídeo de Let's Get Married junto a su marido Maxx Morando, ambos dirigidos por Mert Alas.

Ahora, con poca antelación del aviso de este lanzamiento la artista se desenvuelve de nuevo ante la cámara al son de esta canción de pop experimental y con Alas también detrás. En la producción audiovisual de esta colaboración con Model/Actriz, podemos ver a la Miley más sensual en mitad del desierto estadounidense.

Las imágenes intercalan secuencias en mitad de una carretera en mitad de la nada con los visuales que ha presentado de su nueva era musical. Además, la artista aparece dejándose seducir junto a un hombre de una forma de lo más violenta: él le lanza cuchillos mientras ella parece disfrutar de la escena.

La cantante se envuelve en todo el momento del elemento de la libertad: recorre la carretera en coche, se deja envolver por el viento, corre sin objetivo aparente... Different Religion pasa así a ser el tercer single de Bass Persuades.