Miley Cyrus recuerda el origen de su amistad con Taylor Hawkins: "Tocaba con él cada noche"

Miley Cyrus y Taylor Hawkins estaban muy unidos. Tras su muerte, la cantante le dedicó Angels like you durante un concierto en Brasil y no fue capaz de contener las lágrimas. Varios meses después, ha explicado cuál fue el origen de su amistad y cómo recibió la noticia de su fallecimiento.

La muerte de Taylor Hawkins conmocionó a medio mundo. El 25 de marzo de 2022 el cantante de Foo Fighters fallecía debido a una parada cardiovascular a causa del ingreso de ciertas sustancias como antidepresivos, benzodiacepinas, marihuana y opioides.

Fueron muchas las personas que admiraban y veneraban al artista estadounidense, como por ejemplo Miley Cyrus. La intérprete de We can't stop tenía una preciosa amistad con él y la noticia de su muerte fue devastadora.

Durante un concierto en Brasil el 27 de marzo, le dedicó su canción Angels like you, aunque no fue capaz de contener la emoción y terminó llorando delante de miles de asistentes. Pocos días después, señaló: "Sabía que él, entre todas las personas, querría que yo siguiera actuando a pesar del dolor".

Ha pasado más de un año y medio desde este precioso concierto y Miley Cyrus se ha vuelto a acordar de Taylor. Ha sido durante las minientrevistas que está compartiendo para promocionar su nuevo single Used to be young y en él ha querido hablar sobre su amigo.

Se conocieron durante el confinamiento del coronavirus porque eran vecinos y empezaron a pasar mucho tiempo juntos, llegando incluso a tocar juntos todas las noches: "Durante la pandemia estuvimos encerrados en el mismo barrio y nos hicimos muy cercanos, yo iba a su casa y me enseñaba canciones en la batería, bailaba mientras él cantaba".

La última conversación entre Miley Cyrus y Taylor Hawkins

De hecho, ha apuntado que ellos hablaron pocos días antes de la trágica muerte de la estrella de los Foo Fighters. Ella tuvo un complicado viaje en avión después de que un rayo casi impactara contra ellos, así que cuando aterrizaron su primer impulso fue llamarlo.

"Cuando aterrizamos, la primera persona a la que llamé fue Taylor Hawkins para preguntarle si pensaba que debería seguir volando hasta el próximo espectáculo porque él ya estaba a donde íbamos", ha destacado.

Miley Cyrus ha querido dedicarle un momento de su entrevista a su gran amigo para demostrar que no lo olvida.