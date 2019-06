Miley Cyrus publica un nuevo EP titulado ‘She Is Coming’

Miley Cyrus en She Is Coming / Instagram/Miley Cyrus

deEste nuevo EP de Miley Cyrus llega dos años después de publicar Younger Now un disco con aires country mezclados con el pop de Miley, pero que no logró llegar a las expectativas depositadas en él, a pesar de la buena acogida que tuvo en un principio su single ‘Malibú’.

Ahora, y tras el éxito cosechado con su tema junto a Mark Ronson ‘Nothing Breaks Like a Heart’, publica su nuevo EP She Is Coming, un álbum formado por seis canciones y que parece recuperar el espíritu provocativo y rebelde.

Esta es la playlist de She Is Coming, y puedes escuchar a continuación los temas en YouTube:

1. Mother's Daughter

2. Unholy

3. D.R.E.A.M. (ft. Ghostface Killah)

4. Cattitude (ft. RuPaul)

5. Party Up The Street (ft. Swae Lee, Mike WiLL Made-It)

6. The Most