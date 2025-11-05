Miss Caffeina revela cómo será el directo de su nueva gira 'BUENASUERTE': mucho movimiento y un elemento visual clave

Los avances de 'Buena Suerte', el próximo disco de Miss Caffeina: de 'Debería estar brillando' a 'Que seas feliz' | Getty Images

Miss Caffeina se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera. El pasado 17 de octubre estrenaron BUENASUERTE, un disco con el que relataron en 10 canciones las fases del duelo en el desamor. Todo ello, a través de un sonido pop electrónico que se constituye como el ADN de este nuevo trabajo.

Ahora, la banda formada por Alberto Jiménez, Sergio Sastre y Román Méndez está ultimando sus próximos compromisos con los escenarios. Con su gira BUENASUERTE TOUR la agrupación de Mira cómo vuelo llevará lo mejor de su música hasta en diez destinos.

¿Qué podremos ver de Miss Caffeina en directo? ¿Qué sorpresas tienen preparadas para sus conciertos? Para ello, será clave el castillo hinchable que se enmarca como uno de los elementos visuales de mayor relevancia del disco. "El castillo se puede usar como un símbolo de una cosa que puede estar en pie y es hinchable, se puede deshinchar y venirse abajo y le da un poco de hilo conductor a la temática (las fases del duelo)", ha contado Sergio Sastre en el pódcast Bis a Bis.

Miss Caffeina conectará el universo visual y emocional del disco con el escenario a través de una puesta en escena cargada de movimiento. "El marcar un visual del disco y que la gente relacione una temática en concreto, unos colores en concretos, una imagen en concreto es más fácil para llevarlo a la gira" ha detallado Alberto.

"Justo ayer tuvimos la primera reunión sobre la escenografía y va a guardar este rollo de la lucha. EnDeberías estar brillando y en Hoy no va a ser el día la lucha es como una temática muy recurrente durante toda la parte visual del disco y se va llevar también a cabo en la gira. Vienen nuestros bailarines del Benidorm Fest. Todo se va a montar todo alrededor del movimiento" ha señalado. En la puesta en escena, el castillo estará integrado en ella, tal y como ha avanzado el vocalista.

'BUENASUERTE TOUR': las fechas de los conciertos de Miss Caffeina

Miss Caffeina comenzará un emocionante viaje por España con una gira de diez únicos conciertos con Europa FM como radio oficial. La banda dará el pistoletazo de salida en enero en Barcelona y cierra en junio en Madrid. Las entradas están ya disponibles en misscaffeina.es