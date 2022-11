Morat le canta al desamor en un homenaje a lo analógico en 'Si ayer fuera hoy', su cuarto álbum de estudio

Morat acaba de lanzar su cuarto álbum de estudio, Si ayer fuera hoy, un disco donde, como de costumbre, la banda colombiana le canta al desamor y al amor en todas sus facetas.

Aunque no es lo único que ocupa sus pensamientos y sentiemientos en este álbum: también hay cabida para denunciar las injusticias de su país, replantear nuestras prioridades en un mundo lleno de máscaras y falsedades y homenajear a la música de toda la vida.

Los colombianos han mantenido su esencia a lo largo de las composiciones de este disco y, pese a haber canciones más arriesgadas y buscar un aire más maduro, es un proyecto al más puro estilo Morat, y lo podemos ver reflejado en ese sonido pop latino y sus descorazonadoras letras que cuentan siempre con un hilo de esperanza.

Un homenaje a lo analógico

"Si ayer fuera hoy habría más bandas, se tocarían más instrumentos, la grandeza de sus artistas estaría en sus conciertos, no en sus redes sociales, iríamos a ver un concierto, no a grabarlo, los solos de guitarra sonarían en la radio, solo le diríamos pop al género más popular, todo se harían en analógico, se lanzarían más discos y menos sencillos", escribía Morat en sus redes.

La banda ha querido recalcar que esto, más que una queja, se trata de un homenaje, porque a pesar de la nostalgia, no quieren viajar en el tiempo, y tiene un por qué:

"Si ayer fuera hoy, la musica en español no se oiría en tantos lugares del mundo, sería más dificil comunicarnos con nuestros fans, habría menos espacio a los que llevar nuestra música, de pronto lo distinto sería no tener una banda. Tal vez no estaríamos aquí".

Tracklist

Si ayer fuera hoy es un disco grabado en sistema analógico entre Los Ángeles y Bogotá compuesto por 11 canciones. Una de ellas solo podrá escucharse en el CD y no estará disponible en plataformas digitales para potenciar ese homenaje que Morat quiere hacer con este álbum a lo analógico.

Llamada perdida

Segundos platos

Salir con vida

Debí suponerlo

506

Santa Fe

Nunca al revés

Si la ves

Las cometas siempre vuelan en agosto

Valen más

París

_u_s_ _A_ _j_

Cuatro colabraciones, dos urbanas

En esta ocasión, los colombianos han querido contar con varios artistas para completar su álbum: Juanes, Duki, Feid y Líderes Sociales, cuyos temas son single de Si ayer fuera hoy. Con Juanes no es la primera vez que colaboran, ya lo hicieron en la canción Besos en guerra de su álbum Balas Perdidas y ahora han vuelto a la carga con 506.

Lo que sí ha sorprendido son las dos colaboraciones urbanas integradas en este álbum. La primera fue París con el rapero argentino Duki, su colaboración más arriesgada hasta la fecha, que tuvo una increíble acogida. La segunda es Salir Con Vida, con la nueva sensación de reggaeton Feid, que mezcla ritmos de pop latino con un toque urbano suave.

Las cometas vuelan en agosto es su colaboración con Líderes Sociales, pero no es una simple canción: con ella Morat ha puesto banda sonora a las desigualdades que vive y lleva viviendo Colombia desde hace años.

¿Próxima gira?

Todo apunta a que próximamente Morat podría anunciar las fechas de su nuevo tour, pues tras el lanzamiento del disco ha dejado un mensaje en el que se puede leer entre líneas que Si ayer fuera hoy tendrá su propia gira: "Acá los dejamos para que se lo gocen, se lo aprendan y luego nos vemos en el concierto para saltar y gritar".

Aunque la banda colombiana aún tiene que terminar los conciertos de su gira actual con la que están recorriendo el mundo, Morat World Tour.