Nebulossa calienta motores para Eurovisión con una brillante actuación de 'Zorra'

Es cierto lo que Mark y Mery dicen en su canción... están en su mejor momento.

Nebulossa se prepara para coger un avión a Malmö (Suecia) y dejar a Europa con la boca abierta. Los representantes españoles en Eurovisión lo tienen todo listo para arrasar con Zorra y conseguir la tercera victoria de nuestro país en el certamen musical.

Suecia acoge este año el festival, lo que tiene un valor muy simbólico, ya que hace 50 años que ABBA logró la primera victoria sueca con Waterloo. Tras ellos, cinco representantes más han conseguido esta hazaña, siendo la última Loreen con su Tattoo.

Este miércoles se ha celebrado en la embajada de Suecia en Madrid un evento para hermanar ambos países y lanzar sus candidaturas para esta edición. Una de las asistentes ha sido Charlotte Perrelli, quien fue representante del país nórdico en 1999 con Take me to your heaven y ganó. En 2008, volvió a intentarlo con Hero, aunque no tuvo la misma suerte.

La artista ha interpretado ambas canciones, dejando a los asistentes realmente emocionados con sus dotes musicales.

Y finalmente Nebulossa ha cerrado el evento con Zorra. Los alicantinos han encontrado un público entregado y que coreaba cada una de las estrofas hasta quedarse casi sin voz. Han sido las verdaderas almas de la fiesta.

Queda un mes para que actúen en la gran final de Eurovisión y sepamos si consiguen vencer o no.