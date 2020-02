Necesitamos más conciertos como 'Dancetería', de Miss Caffeina y Varry Brava

The Weeknd acaba de lanzar 'After Hours', el nuevo avance de su próximo álbum en el que jura y perjura que "no volverá a romper el corazón" de alguien y que "quiere tener bebés con ella". Esto teniendo en cuenta sus constantes idas y venidas con Bella Hadid queda más que claro de quién habla en esta canción.