Nicki Minaj anuncia la fecha de estreno de su próximo disco

Corto y conciso.

Así ha sido el anuncio que ha hecho la artista Nicki Minaj sobre su nuevo disco. Un tweet que contenía una fecha, la del 20 de octubre de 2023, y una segunda línea en la que se lee "The Album 💿🎀", sin confirmar que sea ese el título que llevará su próximo proyecto.

No se sabía nada nuevo de su grabación desde que la trinitense nacionalizada en Estados Unidos adelantara hace más de un año, en 2022, el tema Do we have a problem? como anticipo del que será su quinto álbum. Una colaboración con el rapero Lil Baby en cuyo videoclip, de nueve minutos de duración, Minaj dejaba una muestra de sus dotes como actriz.

Videoclip de ' Do We Have A Problem?', de Nicki Minaj y Lil Baby.

Aquel single hizo pensar que se aproximaba un disco que parece hacerse de rogar. Antes de su lanzamiento, la cantante se había retirado por un tiempo para convertirse en madre tras editar su último álbum de estudio, Queen, en 2018.

A la rapera, que acumula ya 20 años de carrera en la industria, le ha dado tiempo de hacer más cosas en estos cinco años.

Con su Super Freaky Girl, una versión del famoso hit de Rick James en 1981, Super Freak, que lanzó en 2022, la artista logró su primer número uno en solitario en Estados Unidos.

No era la primera vez que Nicki conseguía ser el número uno en Billboard, pero sí en hacerlo con una canción en solitario que debutó en este puesto desde 1998, cuando el título fue de Lauryn Hill con su canción Doo Wop (That Thing).

Nicki Minaj, una barbie world

Llevamos meses y meses hablando de Barbie, la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling que verá la luz el próximo 21 de julio. Su banda sonora ha dado muchísimo de lo que hablar por reunir a artistas internacionales de lo más potentes. Y Nicki es una de ellas.

Aunque inicialmente no se contaba con Barbie Girl, el tema de Aqua que se daba por hecho que estaría presente en la película, el último tráiler ha confirmado que sí: lo hará como remake de la mano de Nicki Minaj y Ice Spice, junto al grupo danés.

Su relación con el mundo barbie no se queda ahí. La artista se llama ahora así en su Instagram y la estética de su exitosa colaboración con Ice Spice Princess Diana sigue la línea de la producción, con cada ápice del videoclip teñido de rosa. También la sigue el tema que le dio el número uno, Super Freaky Girl. Y no olvidemos que el tweet de su anuncio incluye un lazo rosa. Quizá esta sea una buena pista que seguir para adivinar el camino que dibuja en la carrera de la artista su nuevo álbum.