Nicky Jam repasa sus éxitos en 'Medusa Freestyle', escrita durante la cuarentena

"Un chanteito que hice aburrido en cuarentena", así es como Nicky Jam presenta 'Medusa Freestyle'. En este tema, el puertorriqueño deja de lado los ritmos bailables del reggaeton para marcarse un rap en el que narra su ascenso a la fama desde los años 90.

"Yo que estaba apagao' y pelao' / Y en dos años me hice dueño del money", explica para continuar enumerando todos sus hitos, no solo musicales, sino también en la industria del cine: "Estamos sonando en la radio, también en el cine / Pregúntale a Will Smith pa' que él te opine /Paso la alfombra tranquilo, mostrando los dientes / Película más taquillera en el 2020", haciendo referencia a la película Bad Boys For Life, en la que actúa.

El vídeo acompaña la canción con imágenes de archivo del cantante de todos estos años que reflejan a la perfección la letra del tema.

Nicky Jam es uno de los cantantes de música latina urbana más importantes de las últimas décadas. Su extensa trayectoria está repleta de números 1 y no hay cantante que no quiera una colaboración con él.

Pero en más de una ocasión el puertorriqueño ha explicado lo dura que era su vida antes de convertirse en una estrella mundial, como cuando explicó en El Hormiguero que intentaron asesinarlo varias veces, una de ellas junto a Daddy Yankee.

LETRA DE MEDUSA, DE NICKY JAM

No hay excusa

Haciendo gira en China y hasta Rusia

To' lo' número uno en Billboard de USA

Con una T-Shirt negra, papi, yo no uso medusa

No, no, qué cojone', Nicky gasta chavo' con cojone'

Cada seis mese' llega una guagua nueva

Y una mansión que tiene doce habitacione', yeah

Qué cojone', aquí se gasta' chavo' con cojone'

Ellos grabaron como más de cinco disco'

Y yo na' má' con El Perdón le' hice má' de 10 millone', yah

Y si no me cree' pregúntale a Sony

No me hace falta hablar de chavo' en la' cancione'

Yo que estaba apagao' y pelao'

Y en do' año me hice dueño del money

Richard Mille, Rolex, lo que busque' yo lo tengo

Hublot me llamo de embajador, sigo expandiendo

La cuenta y la calle se calienta

Cuando saco nuevo disco rompo ventas

Y esto no es de dos días, ya tú lo sabía', Nicky mata desde los 90

Estamo' sonando en la radio, también en el cine

Pregúntale a Will Smith pa' que él te opine

Paso la alfombra tranquilo, mostrando lo' diente'

Película más taquillera en el 2020, 2020

Papi, estamo' en el 2020, sigo en el top, sigo caliente

A mí no me crea', pregúntale a la gente

Y aunque yo no juego fútbol

La FIFA me invitó pa' la Copa del Mundo

No me gusta frontear, dime si te confundo

Cheque' de regalía por cada segundo

Y ya, ya cobré, La Industria, Inc., ya tú sabe' cómo e'

Ya yo ni veo y celebró como e'

Je, ¡wuh!

Saga WhiteBlack

Reggi El Auténtico

Yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah

Yeah, yeah

Yeah-yeah-yeah

No hay excusa