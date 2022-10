Niño de Elche tendrá una colaboración con Rosalía en su nuevo disco

Niño de Elche ya está terminando de ultimar todos los detalles de su próximo disco, Flamenco, que saldrá próximamente, aunque todavía no se conoce la fecha exacta de estreno.

El artista ha compartido el tracklist de su álbum, Flamenco, y los fans se han llevado una sorpresa: uno de sus singles es una colaboración con Rosalía.

La canción se llama Seguiriya Madre y seguramente recuerde a los inicios de la artista catalana, como aquellos sonidos de El mal querer o Los ángeles.

Todas las canciones de 'Flamenco', el disco de Niño de Elche

Este es el tracklist completo de Flamenco, el disco de Niño de Elche.

Plañideras (feat. Angélica Liddell)

Seguiriya Madre (feat. Rosalía)

Bamberas del enamorado

Canto por no llorar (feat. Yeray Cortés)

Alboreá in articulo mortis

Alegrías y flores

Lamento

Saeta gitana entre dos hombres

Guajiras del alma

Farruca amarga

Soleá bailable (feat. Rocío Molina)

Sevillanas de los tres

Fiesta Jiliana

El último fandango

Esto decía Niño de Elche de Rosalía hace meses

Hace varios meses, Niño de Elche dio una entrevista para El País y reveló que admiraba a Rosalía y quería colaborar con ella: "[Lo de Rosalía] es una paradoja: cuando hacía lo que hacía, los más cercanos al flamenco decían que eso no era flamenco. Y ahora que no lo hace, que por qué no hace lo que hacía.

Y reconoció que "era una artista muy liberada de las etiquetas", añadiendo que a este tipo de cantantes "hay que alentarlos porque son muy necesarios".

"Rosalía trabaja realmente en lo que a ella le apetece, según el discurso que quiera desarrollar. Eso lo que te dice es que un artista está vivo", añadió Niño de Elche.

Así que sus sueños se han cumplido y en breves se podrá escuchar en las distintas plataformas su colaboración.