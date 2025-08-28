¿Y el nuevo álbum? Rihanna anuncia 'merchandising' por su 20 aniversario en la música

Rihanna ha puesto en alerta a todos sus fans este miércoles 27 de agosto al modificar las imágenes de su perfil de X (antes Twitter), donde aparecen superpuestos los títulos de sus álbumes de estudio.

Sin embargo, lejos de suponer su regreso a la música, significa que la barbadense lanzará merchandising por el aniversario de su primer álbum, Music of the Sun (2005). Así lo confirma la tienda de su página web, que dice: "Estaremos celebrando 20 años de música con nuevo merch disponible el viernes".

¿Cuándo estrenará nueva música?

Rihanna publicó su octavo y último álbum, Anti, en 2016. Ya han pasado nueve años. Desde entonces, la cantante se ha centrado en su faceta como empresaria con pequeñas incursiones en la música, como su actuación en la Super Bowl LVII de 2023 o el estreno de su canción para la película de animación Pitufos (2025). A nivel personal, la artista también ha tenido dos hijos con el rapero estadounidense ASAP Rocky. Actualmente, Rihanna está embarazada del tercero.

Sin embargo, la cantante sigue hablando de su próximo álbum de estudio. Lo hizo a finales de febrero de 2025 en una entrevista para Harper's Bazaar: "No voy a lanzar nada mediocre. No después de tantos años. Cada vez que intentaba empezar algo, sentía que no encajaba con quien soy ahora. No quería lanzar música solo por hacerlo. Sabía que, después de tanto tiempo, tenía que valer la pena".

Según sus palabras, el disco estaba en proceso de grabación. "Sé que el disco no será nada que la gente espere. No será comercial o digerible para la radio. El disco se dirige hacia el tipo de arte que merezco hacer en este momento. Y siento que por fin he dado con la tecla de lo que quiero hacer", dijo. "Este proyecto me da una sensación de libertad que no había sentido en años. He estado buscando esta energía durante mucho tiempo, y ahora que la tengo, sé que es el momento indicado".