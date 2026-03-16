Los cantantes de la alfombra roja de la fiesta Vanity Fair de los Oscar: del nuevo look de Karol G a la química de Dua Lipa y Callum Turner

Karol G, en la fiesta Vanity Fair de los Oscar 2026 | Gtresonline

Karol G fue una de las estrellas invitadas de la fiesta Vanity Fair de los Premios Oscar 2026. A un mes de subirse al escenario del Coachella —es la primera mujer latina que se convierte en cabeza de cartel del festival—, la colombiana brilló en la noche del cine.

Lo hizo con un minivestido gris con una cola XXL y un llamativo nuevo corte de pelo. Karol G abandona el pelo largo y vuelve a lucir media melena.

Karol G, con un minivestido gris. | Gtresonline

No fue la única estrella musical de la fiesta. Junto a ella estuvo también Dua Lipa que derrochó complicidad con su prometido, el actor Callum Turner. ¡Pura química!

Dua Lipa y Callum Turner en la fiesta Vanity Fair de los Premios Oscar 2026 | Gtresonline

La cantante, que lució un espectacular vestido de la colección Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Schiaparelli, de líneas arquitectónicas y cientos de hilos dorados en la falda, posó también con el músico y productor discográfico estadounidense Andrew Watt, con quien colabora en el tema Break My Heart.

Callum Tatum, Dua Lipa y Andrew Watt, en los Premios Oscar 2026 | Gtresonline

También se sumó a la fiesta EJAE, ganadora del Oscar Mejor canción original con Golden. La cantante y compositora presumió de estatuilla y de un llamativo diseño ideado por JW Anderson para la colección Otoño/Invierno 2026-2027 de Dior.

EJAE, con el Oscar a Mejor canción original. | Gtresonline

Estuvo acompañada de su prometido, el productor musical coreano-estadounidense Sam Kim, con quien se mostró así de cariñosa en la alfombra gris de la fiesta.

EJAE y Sam Kim, en la gala Vanity Fair de los Oscar 2026. | Gtresonline

A la celebración también se sumó la artista Olivia Rodrigo, que deslumbró con un minivestido de color rosa palo, con escote palabra de honor y falda de plumas.

Olivia Rodrigo, en la fiesta Vanity Fair de los Oscar 2026 | Gtresonline

Mick Jagger no se quiso perder la celebración y acudió a la fiesta junto a su prometida, la coreógrafa y bailarina Melanie Hamrick.

Melanie Hamrick y Mick Jagger, en la fiesta Vanity Fair. | Gtresonline

Otro que se sumó a la fiesta fue el rapero británico Shaboozey, con un traje de sastrería del diseñador mexicano Patricio Campillo.