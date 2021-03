Ocho canciones reivindicativas para celebrar el Día de la Mujer

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos destacar ocho canciones cargadas de mensajes para empoderar a la mujer, una mujer independiente, que no permite que nadie le corte las alas, ni necesita que un hombre le ayude a desplegarlas, que está harta ya de proclamar a los cuatro vientos que no es más ni menos que ningún hombre, y que nadie tiene derecho a ser juez ni parte en su vida o sus decisiones.

1. Pretty Hurts’ de Beyoncé

Incluida en su álbum homónimo Beyoncé, publicado en 2013, Pretty Hurts grita en contra de la presión que sufren muchas mujeres a las que sus propias madres les inculcan una visión de sí mismas basadas en lo que aparentas, no en lo que eres. Con frases como: “Mamá me decía: ‘Eres una chica hermosa / Lo que haya en tu cabeza no importa / Péinate, arréglate los dientes / Lo que lleves puesto es lo que importa”.

Beyoncé critica una sociedad en la que no se admiten fallos: “La perfección es una enfermedad de la nación... / La belleza duele”.

2. Ella, de Bebe

Sin duda fueron muchas las mujeres que vieron en este tema una oda al empoderamiento de la mujer, basado en obviedades que en realidad no lo son. Incluido en su disco debut Pa’ fuera telarañas, Bebe recuerda en Ella que puedes soñar lo que quieras, porque eres fuerte: "Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada / Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma".

3. Mujer Bruja, de Lola Índigo y Mala Rodríguez

El álbum debut de Lola Índigo, Akelarre (2019) es todo un himno feminista. Una de las canciones más destacadas es Mujer Bruja, que cant con Mala Rodríguez. Juntas lanzan un potente mensaje sobre el poder de las mujeres.

4. Lisístrata, de Gata Cattana

"Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo / Deja de follarme con los ojos ya de paso / Cuando paso por la calle sola en todo momento". Con este claro y potente mensaje, Gata Cattana alzaba su voz para pararle los pies a los acosadores y llenar de letras feministas y peleonas sus temas, cargados de referentes literarios y crítica social. La rapera falleció en el año 2017 por un fallo cardíaco, pero su mensaje suena con más fuerza cada 8 de marzo.

5. So What, de P!nk

El tema, primer sencillo del quinto álbum de la cantante P!nk, Funhouse, habla de cómo puede divertirse sin importarle acabar rompiendo una relación, haciendo una clara referencia a su divorcio: “Supongo que acabo de perder a mi marido / No sé a dónde se fue / Así que me voy a fumar mi dinero / No voy a pagarle la renta (Nope)… Tengo una nueva actitud / y voy a llevarla puesta esta noche".

6. Can't Hold Us Down, de Christina Aguilera

Can't Hold Us Down (‘No pueden hundirnos’) pertenece al álbum Stripped de Christina Aguilera, publicado en 2003. En este tema pone el foco en la forma distinta en que se entiende la sexualidad cuando se habla de hombres y mujeres. Cómo la percepción de una mujer sexualmente libre y activa influye negativamente sobre su reputación, mientras que no ocurre lo mismo en el caso de los hombres. Es una crítica a la doble moral que aún persigue a las mujeres en la mayoría de las sociedades.

7. Respect, de Aretha Franklin

En esta lista no podíamos dejar de echar la vista atrás :para comprender mejor en qué punto estamos, hay que mirar de dónde venimos, recordando a aquellas mujeres que tuvieron el valor de reivindicarse cuando nadie más las apoyaba, de romper la baraja, y gritar bien alto que merecemos respeto.

8. You Don't Own Me, de Lesley Gore

Considerado como uno de los himnos feministas más representativos, el clásico de Lesley Gore ha resurgido ahora gracias a la versión de la cantante australiana Grace y el rapero G-Eazy para la banda sonora de la película Escuadrón Suicida. "No me digas lo que tengo que hacer. No me digas lo que tengo que decir. Y, por favor, cuando salga contigo no me exhibas", demanda el tema.

Tema original de 1963, interpretado por Lesley Gore

¡Feliz Día Internacional de la Mujer!