Olivia Rodrigo revela que compuso nueve canciones extra para 'GUTS' y anuncia que lanzará varias

Olivia Rodrigo deja atrás a su adolescente interior que caracterizó su anterior disco SOUR y entra de lleno en la madurez artística en GUTS.

El álbum está formado por 12 canciones como Vampire o Logical, temas en los que la estadounidense no teme a desnudarse emocionalmente y se atreve a hablar de sus miedos e inseguridades como la confusión sobre su identidad o la desilusión ante los cambios.

La cantante ha concedido una entrevista para Apple Music y ha revelado los sentimientos detrás de GUTS: "Trata de la confusión que conlleva convertirse en una joven adulta y averiguar cuál es tu lugar en este mundo, quién quieres ser, con quién quieres salir y todas esas cosas".

Ella conoce de sobra a sus fans y tiene claro que todo el mundo ha pasado "estas experiencias que generan desilusión".

Los nueve temas inéditos de 'GUTS'

Y ha revelado en exclusiva que durante el proceso compositivo preparó 25 canciones, lo que supone que 13 temas que todavía no han visto la luz. De estas, ya ha sacado cuatro en sus versiones deluxe: Obsessed, Scared of My Guitar, Stranger y Girl I've Always Been.

Olivia ha explicado que algunas de las nueve restantes "verán la luz definitivamente" porque le gustan pero consideraba que había "demasiadas canciones".

La intérprete de Bad idea right? ha confesado queAll american bitch es una de las sus canciones favoritas porque "la letra intenta expresar esa rabia reprimida y presionada y ese sentimiento de confusión por intentar ser encasillada".

O por ejemplo, que durante la composición de Get him backtuvo una crisis de confianza: "Tuve un colapso total. Yo estaba como, '¡Dios, no puedo escribir canciones. Soy tan mala en esto. No quiero!', como muy negativa". Al final se convirtió en una de sus favoritas y le quedó claro que "nunca hay que rendirse".

Olivia Rodrigo ha pasado a ser la voz de la generación Z.