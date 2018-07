One Direction y Taylor Swift triunfan en los American Music Awards 2015

One Direction y Taylor Swift fueron los protagonistas de los American Music Awards 2015 , celebrados el pasado domingo en el teatro Microsoft de Los Ángeles. Mientras la boyband se volvió a llevar por segundo año consecutivo el galardón al Artista el Año , la cantante consiguió tres de los seis premios a los que estaba nominada.

Jennifer Lopez fue la encargada de presentar la gala de los American Music Awards celebrada la pasada noche del domingo en Los Ángeles. Aunque Taylor Swift no pudo acudir a la cita debido a su gira, se llevó tres galardones: Canción del Año por Blank Space, Álbum Favorito de Pop Rock por 1989 y Artista Favorita Adulta Contemporánea.

Con el premio que no pudo fue con el del Artista del año, que se lo llevaron por segundo año consecutivo los chicos de One Direction junto al de Banda Favorita.

Otros premiados fueron Ed Sheeran, como Artista Pop Rock Masculino Favorito; Nicki Minaj, con doble galardón por su disco The Pinkprint como Mejor Álbum Rap/HipHop y Artista Favorita en la categoría de Rap/Hip Hop.

Por otro lado, Rihanna fue la Artista Favorita en la categoría Soul/R&B y Enrique Iglesias en la Latina.

Entre las actuaciones destacaron las de Jennifer Lopez al inicio de la gala haciendo un medley de grandes éxitos como Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars; Anaconda de Nicki Minaj con ésta misma mirándola mientras hacía su versión; y otros éxitos de The Weeknd, Taylor Swift, Justin Bieber o Ed Sheeran, entre otros. Y otro momentazo de la noche fue el final de la actuación de Meghan Trainor y Charlie Puth en la que se dan un apasionado beso.

LISTA DE GANADORES:

- Artista del Año: One Direction

- Artista Revelación: Sam Hunt

- Mejor Álbum Pop Rock: 1989 - Taylor Swift

- Artista Latino Favorito: Enrique Iglesias

- Mejor Canción: Blank Space - Taylor Swift

- Álbum Country Favorito: Anything Goes - Florida Georgia Line

- Álbum Rap/Hip Hop Favorito: The Pinkprint - Nicki Minaj

- Álbum Soul/R&B Favorito: Beauty Behind The Madness - The Weeknd

- Artista Pop/Rock Masculino Favorito: Ed Sheeran

- Banda Favorita: One Direction

- Banda Favorita Country: Florida georgia Line

- Banda Sonora Favorita: Pitch Perfect 2

- Artista Country Masculino Favorito: Luke Bryant

- Artista Country Femenina Favorita: Carrie Underwood

- Artista Favorito Contemporáneo Inspiracional: Casting Crowns

- Artista Favorito de Eelctronic Dance Music: Calvin Harris

- Mejor Artista Pop/Rock Femenina: Ariana Grande

- Artista Soul/R&B Femenina Favorita: Rihanna

- Mejor Artista Adulto Contemporáneo: Taylor Swift

- Mejor Artista Soul&R&B: The Weeknd

- Artista Alternativo Favorito: Fall Out Boy