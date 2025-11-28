OneRepublic anuncia la nueva fecha de su concierto en Madrid: qué pasa con las entradas

El 14 de noviembre, tan solo unas horas antes de comenzar el show, OneRepublic canceló su concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid. Según detalló Live Nation en un comunicado, esta decisión se temía por "motivos de salud de uno de los componentes del grupo".

"Estamos trabajando para intentar reprogramar el concierto y, tan pronto como tengamos confirmada la nueva fecha, te informaremos a través del mismo correo electrónico por el que realizaste la compra", expresó la multinacional estadounidense.

Y días después de esta suspensión, OneRepublic ha anunciado la nueva fecha prevista para Madrid: el 20 de junio de 2026. "Os dijimos que volveríamos", ha expresado el grupo.

¿Qué pasa con las entradas?

Tal y como anunció Live Nation en el momento de la suspensión, para los interesados en asistir al concierto de los autores de Counting Starsla entrada adquirida seguirá siendo válida para la nueva fecha.

En el caso de no poder o no querer asistir al concierto reprogramado el 20 de junio, la promotora no ha compartido información oficial al respecto, pero facilita sus mensajes directos en redes sociales para cualquier duda.