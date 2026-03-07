Orden de las canciones del concierto de Viva Suecia con su gira 'Hecho en tiempos de paz'
Viva Suecia acaba de empezar su gira Hecho en tiempos de paz, y este 7 de marzo vuelve al Movistar Arena tras colgar el cartel de sold out. Repasamos todas las canciones que la banda toca en sus conciertos del tour.
Viva Suecia se ha propuesto arrasar este 2026. Después de una presentación de su disco Hecho en tiempos de paz en el Movistar Arena de Madrid, el grupo vuelve a las andadas y actúa este sábado 7 de marzo en mismo recinto de la capital otra vez, con el cartel de sold out ya colgado.
Y es que la gira del grupo lleva numerosas fechas agotadas, por lo que, con ya cuatro conciertos del tour a las espaldas, Viva Suecia continúa con la idea de hacerse con todos los pabellones de España.
Y lo hace con un setlist de infarto con alguna que otra sorpresa: mientras que al Polideportivo Pisuerga de Valladolid la banda llevó de invitada a Hoonine, en Valencia apostó por introducir entre las canciones una versión de un Beso y una flor, del artista Nino Bravo.
¿Llevará invitados Viva Suecia a Madrid o se decantará por una cover de un cantante local? De momento, lo que sabemos es el setlist fijo de los conciertos de la gira:
Setlist de 'Hecho en Tiempos de Paz'
- Dolor y gloria
- La orilla
- A dónde ir
- Lo siento
- Fuimos felices aquí
- Deja encendida una luz
- Bien por ti
- La voz del Presidente
- Algunos tenemos fe
- Los afortunados
- Querer
- Justo cuando el mundo apriete
- Permiso o perdón
- Tú y yo contra los demás
- El mal
- Sangre
- Melancolía
- Hablar de nada
- Una bandera que nos sirva a los dos
- El rey desnudo
- No hemos aprendido nada
- El bien
- Lo que te mereces
- Amar el conflicto (Todo lo que importa)
- Mala prensa