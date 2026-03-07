Orden de las canciones del concierto de Viva Suecia con su gira 'Hecho en tiempos de paz'

Viva Suecia se ha propuesto arrasar este 2026. Después de una presentación de su disco Hecho en tiempos de paz en el Movistar Arena de Madrid, el grupo vuelve a las andadas y actúa este sábado 7 de marzo en mismo recinto de la capital otra vez, con el cartel de sold out ya colgado.

Y es que la gira del grupo lleva numerosas fechas agotadas, por lo que, con ya cuatro conciertos del tour a las espaldas, Viva Suecia continúa con la idea de hacerse con todos los pabellones de España.

Y lo hace con un setlist de infarto con alguna que otra sorpresa: mientras que al Polideportivo Pisuerga de Valladolid la banda llevó de invitada a Hoonine, en Valencia apostó por introducir entre las canciones una versión de un Beso y una flor, del artista Nino Bravo.

¿Llevará invitados Viva Suecia a Madrid o se decantará por una cover de un cantante local? De momento, lo que sabemos es el setlist fijo de los conciertos de la gira:

Setlist de 'Hecho en Tiempos de Paz'