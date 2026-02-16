Veintiuno anuncia el estreno de 'Vidas Pasadas', un tema con el que nos animan a ser nosotros mismos

Cubiertos los rostros con una máscara al más puro estilo de una fiesta victoriana, tanto los asistentes como los integrantes de la banda Veintiuno se reunieron en Madrid para la presentación de su próxima canción, Vidas pasadas.

"Hay algo liberador, durante un relato, en ser otra persona, ser alguien que no tiene los problemas que tú tienes, ser alguien que no ha pasado por lo que tú has pasado, ser alguien que no se equivocó donde tú te equivocaste, ser la persona que te gustaría ser, ser la persona que quizá fuiste y ya no recuerdas que fuiste, en ser quien quieres ser", declaraba Diego, vocalista de la banda, sobre el escenario.

Y es que la banda quiso reunir a sus fans en esta Fiesta de Máscaras para hacer una reflexión sobre quiénes somos en público y las máscaras que portamos en nuestra vida.

Ahora, a pesar de que no hemos sido tan afortunados como para poder escuchar este tema en directo por el Día de los Enamorados, sabemos que será lanzada en todas las plataformas el 20 de febrero de este año.

Los próximos conciertos de Veintiuno

La banda ya tiene cerradas varias fechas para actuar en directo, tanto en shows propios como en festivales y eventos como el Sonorama Ribera, el Big Sound Festival o las Noches del Botánico.

Para muchas fechas, la banda aún tiene entradas disponibles que se pueden obtener en su página.