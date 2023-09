Pablo Alborán, Pablo López, Taylor Swift... cantantes que han compuesto para otros artistas

Muchos de los cantantes que conocemos hoy día también tienen una gran faceta como compositores.

Hay muchos artistas —tanto nacionales como internacionales— que, además de escribir sus propias canciones, usan sus dotes para componer canciones para otros compañeros de profesión.

Y es que generalmente la composición no suele ser cosa de una única persona, y no es muy común ver a cantantes constantemente creando sus temas: cuentan con un gran equipo de productores, letristas y compositores para hacer su música.

Seguro que algunos de tus artistas favoritos se encuentran en esta lista de de cantantes que han compuesto para otros ¡Descúbrelo!

Pablo Alborán para Malú

Pablo Alborány Malú son grandes amigos, y la intérprete de Blanco y Negro no ha dudado en contar con él para componer Ausente, la canción en la que narra la muerte de su relación el expolítico Albert Rivera.

Sin lugar a dudas el talento de Pablo ha servido para condensar los sentimientos más profundos de Malú en tres minutos de canción.

Pablo López para Raphael

Pablo López es uno de los grandes compositores de la música española, y pese que ha escrito canciones para muchos artistas como Antonio José, Antoino Orozco o Miriam Rodríguez, el malagueño ha compuesto un álbum completo para Raphael.

El legendario artista español confió en el pianista para escribir todas y cada una de las canciones de Victoria, su último disco hasta la fecha. "Este será el primero de muchos que van a venir. Me hacía falta un Pablo López con ese vocabulario de hoy en día para echar riendas a mi imaginación y hacer cosas estupendas e importantes", expresó el intérprete en la presentación de su álbum.

Taylor Swift para Miley Cyrus

Taylor Swiftes una de las mejores compositoras de Estados Unidos por excelencia, y tiene muchos Grammys que la respaldan.

La artista lanzó su álbum debut en 2006, y tres años después fue la encargada de componer la Banda Sonora Oficial de la película de Hannah Montana. Taylor escribió You'll always find your way back home para Miley Cyrus en su cinta protagónica.

Pero Cyrus no es la única para la que ha compuesto: Calvin Harris y Rihanna o su exnovio John Mayer también depositaron en ella su confinza para escribir algunas de sus canciones.

Ed Sheeran para One Direction

Cuatro canciones del repertorio de la boyband One Direction han sido escritas y compuestas por el músico británicoEd Sheeran: Little Things, Over Again, 18 y Moments. Otro de los temas mundialmente conocidos que lleva el sello de Sheeran es Everything Has Changed de Taylor Swift, además de Tattoo de Hilary Duff y Love yourself de Justin Bieber.

Harry Styles para Ariana Grande

Harry Styleses uno de los artistas internacionales más aclamados, pero en sus inicios como cantante en la boyband One Direction, el joven británico compuso un tema para Ariana Grande.

La artista contó con el intérprete de As It Was para escribir el tema Just A Little Bit of your Heart del segundo álbum de estudio de Grande, My Everything. La estadounidense reveló que casi no graba este tema porque se sentía “intimidada” por su belleza.

C Tangana para Rosalía

La historia de amor entre Rosalía y C. Tangana se tradujo en apasionantes y exitosas canciones en El mal querer, el segundo disco de Rosalía: 8 de los 11 temas que lo componen tienen la impronta de C. Tangana. El trabajo que catapultó a la catalana incluía su mundialmente conocida Malamente, canción en la que, por supuesto, participó el cantante madrileño.

Rigoberta Bandini para Amaia

Además de tener una divertida y feminista canción juntas, Así Bailaba, Rigoberta Bandiniha compuesto para Amaia.

"Antes de ponerme a escribir una canción para su disco, como me dijo que era un disco muy personal, la quería conocer con más profundidad y quedamos a tomar unos vinos el día antes para conocernos. Mi mente estaba con el bloc de notas activado para saber de qué cosas quería hablar ella y qué cosas teníamos en común que nos resonaban a las dos", contó Bandini sobre cómo de aquel encuentro salió este tema.

Porque la que no fue una casualidad fue Bienvenidos al show, la canción del segundo disco de Amaia que Bandini compuso junto a la de Pamplona.

¿Te han impresionado estos artistas y canciones?