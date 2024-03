Pablo Castellano se enfrenta a la prueba de fuego más peligrosa de la historia de 'El Desafío'

Pablo Castellano vivió este viernes uno de los momentos más tensos de su paso por El Desafío. El empresario madrileño tuvo que enfrentarse a la que se ha definido como la prueba de fuego más peligrosa de la historia del programa.

Para complicar el desafío un poco más de lo habitual, el equipo del programa decidió combinar varias pruebas y, además de tener que atravesar tres puertas de cristal como había hecho Omar Montes, Pablo tuvo que subir unas escaleras para saltar desde tres metros de altura a una piscina y así apagar las llamas. Los extintores solo entrarían en juego si, pasados 40 segundos, Pablo no había saltado y podía entrar en peligro su integridad.

"El traje, en lugar de tres capas como ocurre habitualmente en estas pruebas, lleva dos para tener más movilidad en el aire", apuntaron antes de que las llamas prendiesen su traje y el concursante alcanzase los 400 - 500 grados de temperatura.

La dificultad era extrema y los nervios de Pablo también. "Prefiero no hablar", le dijo a Roberto Leal antes de empezar la prueba a la que pareció enfrentarse a cámara lenta. ¡Hubo momentos en que parecía que no lo iba a lograr!

"Me he puesto muy nervioso, me he empezado a bloquear", dijo al completar este hito que lo ha convertido en ganador del programa ocho de la temporada. Sumó un total de 27 puntos y se llevó la tarjeta del programa que a la asociación M, Eclerosis Múltiple de España, como hizo tras su victoria anterior.