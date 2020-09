Pau Donés en 'Eso que tú me das': "No me quiero morir. Ahora no me va bien, tengo cosas que hacer"

"Pau tuvo la idea, nos convocó, eligió la hora y el sitio". Así ha presentado Jordi Évole el documental 'Eso que tú me das' en Barcelona, en una sala llena de periodistas, de personal sanitario que acompañó a Pau Donés durante el cáncer pero también, de su familia.

El documental, producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, llega a las salas de cine el 30 de septiembre. En él descubrimos los pensamientos y las inquietudes del cantante de Jarabe de Palo en sus últimos días de vida, con un estado frágil pero con el humor y las ganas de vivir que siempre le han caracterizado.

Jordi Évole salió de una Barcelona confinada para viajar hasta la Val d'Aran, donde mantuvo su última charla con el artista después de que este se lo pidiera, con el deseo de "dejar un testigo real de lo que soy", como él mismo dice al principio de la película.

Durante poco más de una hora, Pau Donés se sincera, habla con serenidad de la vida, pero también de la muerte porque "Nunca me ha dado miedo", declara. Sin embargo, pide una prórroga a la vida: "No me quiero morir, ahora no me va bien, tengo cosas que hacer", como "conocer a mis nietos" o "volver a subir a un escenario".

La música ha acompañado a Pau Donés durante toda su vida, creció en una casa repleta de discos porque su madre era una fanática de la salsa. Ahora, deja un enorme legado, su música es universal y pide que en los homenajes o tributos que le hagan, "las canciones queden bonitas".

Además de emocionarse al recordar su última llamada con Joan Manuel Serrat, Pau Donés pide a sus "compañeros de profesión" que le tengan "un respeto" y también quiere "que la gente me recuerde por mis canciones, no por mí".

Sin embargo, cuando Jordi Évole le pregunta con qué canción podría acabar el documental, el artista no dice ninguno de sus éxitos y entona 'El sitio de mi recreo' de Antonio Vega, al que siempre ha admirado y con el que seguro que, allí donde estén, estarán haciendo un concierto.

'Eso que tú me das' es una reflexión de la vida, pero también una ventana para la normalización de la última etapa de los enfermos de cáncer. Jordi Évole y los oncólogos que atendieron al músico coinciden que la muerte es un tema que se oculta y que, con esta charla, "Pau nos ha hecho un regalo".