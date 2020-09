Jordi Évole habla sobre los últimos días con Pau Donés: "Me dio rabia porque no es lo que Pau me transmitió"

En pleno confinamiento, Jordi Évole salió de su casa para hacer una de las entrevistas más especiales y únicas de su vida. Pau Donés, en un estado muy débil y pocos días antes de su muerte, le había pedido grabar su última charla para dejar "un testigo real de lo que soy".

De esa reunión nació 'Eso que tú me das', un documental que muestra las inquietudes y los deseos del músico de Jarabe de Palo, pero también da visibilidad a la última etapa de los enfermos de cáncer.

Durante la presentación de la película en Barcelona, Jordi Évole ha relatado sus emociones, ha explicado que esa conversación fue una montaña rusa de sentimientos, aunque tanto él como el cantante llegaron "llorados. Y nos permitió que la conversación fuese una más. La emoción nos embargó cuando fui a despedirme de Pau".

El documental alterna momentos sinceros propios de la situación en la que estaba Pau con otros más alegres y de fortaleza. De esta manera, tanto la emoción como el humor están presente en la charla.

En un primer momento, la imagen de Pau impacta, "da efecto al verlo", confiesa Évole, pero "luego entras en su discurso y todo desaparece", asegura. Y es que son pocas las ocasiones en las que se muestra públicamente la última fase del cáncer. De esto mismo han hablado Jordi Évole y los médicos del Hospital Broggi, del Vall d'Hebrón y del ICO Institut Català d'Oncologia presentes en la sala y que trataron al músico durante su enfermedad.

En 'Eso que tú me das' se integra la muerte en la vida, el periodista ha explicado que hablar con Pau Donés le "ha ayudado", ha sido "uno de los motores" y ahora, "después de lo de Pau tiendo a la reflexión".

Asimismo, Jordi Évole y el personal sanitario coinciden en que mostrar este tránsito a la muerte es importante, que Pau es un ejemplo, "es útil lo que ha hecho" y es "un regalo".

'Eso que tú me das' "es un canto a la vida, reflexionando sobre ella", pero con un testimonio no muy visto, ya que siempre se oculta "esta imagen de los enfermos de cáncer", ha expresado Évole en la presentación de la cinta.

Sin embargo, no se puede hablar de la vida en esas circunstancias sin nombrar el deceso, algo a lo que Pau Donés nunca le ha tenido miedo. Pero en general la sociedad sí, porque como dice Jordi Évole, "No nos han educado en la muerte" y es probable que esta charla "nos pueda ayudar" a romper con este tabú.

Tampoco es fácil hablar de un tema que se oculta, pero Évole ha conseguido crear una película en la que se normaliza la muerte y además, la familia de Pau Donés está orgullosa de este trabajo.

Durante la presentación, Marc, el hermano del cantante, ha explicado que Évole fue el elegido por Pau "porque tenía claro que eras una persona que podía entender lo que quería hacer, ya que era fácil caer en otras maneras", ya que en muchas ocasiones el final de la vida puede tratarse como morbo y frialdad.

“Tenía claro que ibas a hacer lo que has hecho. Que eras honesto y que ibas a conseguir plasmar su idea”, ha declarado Marc Donés a un Évole emocionado.

El periodista ha relatado que cuando estuvo en la Val d'Arán fueron “dos días de mucha vida, de mucho Pau”, pero "el día de su fallecimiento, fue un día horrible, muy malo". Además, recuerda que no tenía "ganas de nada. Estaba con pena y tristeza y me daba rabia porque no es lo que Pau me transmitió".