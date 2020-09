Las 15 enseñanzas vitales que hemos aprendido de Pau Donés en 'Eso que tú me das', su último gran "regalo"

En la rueda de prensa de presentación del documental, previa al estreno, Évole nos habló de cómo fue esta experiencia con Pau Donés en sus últimos días. La imagen de Pau impacta, "da efecto al verlo" -comentaba el periodista- pero "luego entras en su discurso y todo desaparece", asegura. Y es que son pocas las ocasiones en las que se muestra públicamente la última fase del cáncer.

Évole asegura que hablar con Pau Donés le "ha ayudado", ha sido "uno de los motores" y ahora "después de lo de Pau tiendo a la reflexión". 'Eso que tú me das' "es un canto a la vida, reflexionando sobre ella", pero con un testimonio poco visto, ya que siempre se oculta "esta imagen de los enfermos de cáncer", comentaba Évole, para el que este ejemplo que nos deja Pau no solo "es útil", es "un regalo".

👉 El motivo de Pau Donés para grabar 'Eso que tú me das' con Évole

LAS 15 ENSEÑANZAS VITALES DE PAU DONÉS

.

No se puede hablar de la vida sin nombrar el deceso, algo a lo que Pau Donés nunca le ha tenido miedo. Pero en general la sociedad sí, porque como dice Jordi Évole, "No nos han educado en la muerte" y es probable que esta charla "nos pueda ayudar" a romper con este tabú. 'Eso que tú me das' es una reflexión de la vida, pero también una ventana para la normalización de la última etapa de los enfermos de cáncer, "un regalo", en palabras del propio Évole y los oncólogos que atendieron a Pau.

Estas son las 15 enseñanzas vitales que hemos aprendido con 'Eso que tú me das'. Aunque se trata de un viaje interior y profundo, del que cada uno debe extraer sus propias conclusiones, su propia imagen de la vida y la muerte como procesos intrínsecamente unidos, y la forma que elegimos de enfrentarnos a ellos:

1. No temer a la muerte

2. Afrontar los problemas con tu mejor sonrisa

3. Disfrutar del tiempo con las personas que quieres

4. No tener miedo a mostrarse tal y como somos

5. El cáncer nos da miedo y el miedo bloquea

6. Ser feliz de estar en esta vida

7. Hay momentos en los que no se puede estar en todo. Pau se acuerda en mitad del rodaje y manda un mensaje a todos sus amigos que le habían escrito durante esos días.

8. Aprender de los que te rodean. Pau no duda en mostrar su amor por su hija: "De ella he aprendido muchas cosas", comenta, "Mi hija me ha enseñado a querer y a demostrarlo".

9. Demostrar el amor a los que quieres

10. Normalizar las enfermedades como el cáncer y su etapa final

11. Respetar el arte de los demás. Hay un momento del documental donde Pau asegura que no hablará mal de ningún otro músico o sus canciones: "No me gusta la gente que no respeta el arte de la música".

12. Hacer siempre lo que más te guste

13. Ser crítico con uno mismo

14. Pedir perdón por lo que hacemos mal

15. Agradecer siempre a los que "han colaborado para que mi vida sea un privilegio"

No resulta fácil hablar de un tema que se oculta, pero Évole ha conseguido crear un documento gráfico que todos deberíamos ver, una normalización de la muerte como un proceso, como una fase más en el viaje de la vida.

'ESO QUE TÚ ME DAS', EN 240 SALAS DE CINE

.

'Eso que tú me das' muestra las inquietudes y los deseos del músico de Jarabe de Palo, pero también da visibilidad a la última etapa de los enfermos de cáncer. "Pau tuvo la idea, nos convocó, eligió la hora y el sitio". Así, durante poco más de una hora que dura el documental, Pau Donés se sincera, habla con serenidad de la vida, pero también de la muerte porque "Nunca me ha dado miedo", declara. Sin embargo, pide una prórroga a la vida: "No me quiero morir, ahora no me va bien, tengo cosas que hacer".

El documental, producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, y distribuido por Warner Bros. Pictures, se puede disfrutar en más de 240 cines de toda España desde este 30 de septiembre. Un viaje en el que descubrimos los pensamientos y las inquietudes del cantante de Jarabe de Palo en sus últimos días de vida, con un estado frágil pero con el humor y las ganas de vivir que siempre le han caracterizado.

Además -como no podía ser de otra forma con Pau-, este estreno tiene carácter solidario, ya que la recaudación correspondiente a los productores de la película será destinada a la investigación de la lucha contra el cáncer que lleva a cabo el VHIO, Vall d’Hebron Institute of Oncology de Barcelona.

👉 'Eso que tú me das', el documental póstumo de Jordi Évole con la última charla con Pau Donés