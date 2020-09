El motivo de Pau Donés para grabar 'Eso que tú me das' con Évole: "Quiero que quede un testigo real de lo que soy"

Pau Donés, uno de los músicos más carismáticos en nuestro país, fallecía el pasado 9 de junio dejando un gran legado musical y grandes lecciones de vida.

El artista llevaba 5 años luchando contra un cáncer de colon que en ningún momento le quitó la esperanza ni las ganas de vivir. Pero cuando vio que ya no podía ganar la batalla, quiso dejar un testimonio en primera persona de su historia.

Lo hizo llamando a su amigo Jordi Évole, para realizar su última entrevista. Este encuentro entre el periodista y el músico ha dado lugar a 'Eso que tú me das', un documental sobre el líder de Jarabe de Palo que, tras estrenarse en el Festival de Málaga, llegará a los cines el próximo 30 de septiembre.

En un nuevo avance de la cinta, podemos escuchar a Pau Donés explicando el motivo por que el quiso hacer esto poco antes de morir:

"Yo lo que quiero es acabar mis días teniendo una conversación con alguien intentando dar una imagen de nosotros que a lo mejor la gente no tiene, que es la imagen de las personas", le explica a Évole. "Quiero un testigo real de lo que soy", concluye.

Tal como podemos ver en el tráiler del documental, Jordi Évole le explica a Pau Donés que probablemente esta entrevista saldría a la luz cuando él ya no estuviese:

"Eso me da un poco de respeto", le indica Pau, "Pero estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde el momento en el que me dijeron que me iba a morir, lo que me interesa es la vida".

"Igual tengo más miedo yo que tú en esta charla. ¿Tú no tienes miedo?", le pregunta Évole. "¿A qué?", le responde Donés transmitiéndole calma.