Paula Mattheus se encuentra a sí misma en su nuevo disco 'Todo lo alto que quiera': entre la duda y la calma

A menos de un mes de comenzar su gira Todo lo alto que quiera Tour 2026, Paula Mattheus nos regala su discoTodo lo alto que quiera, un nuevo proyecto en el que puede verse la evolución emocional de la artista.

El disco se sitúa entre la duda y la calma, entre el miedo a perderse y la certeza de haberse encontrado. Su voz, cálida y directa, atraviesa cada canción sin artificios, dejando espacio para el silencio y la emoción real.

Todo lo alto que quiera no es solo un título: es una declaración. La de quien ya no busca volar para escapar, sino para mirar el mundo desde otro lugar.

Y es que este disco se divide en dos mitades diferenciadas: Morirte ya y Vivir para siempre, los cuales contienen canciones con estilos muy distintos.

Desde el caos

El primer bloque nace del caos, por lo que las canciones se enfocan desde la incertidumbre, la rabia y las heridas que deja el tiempo. Son temas que ponen voz a esa parte que aún tropieza, que se resiste a conformarse, que intenta no perder la luz entre tanto ruido.

En ellas hay desorden, preguntas sin respuesta y una mirada hacia dentro que busca entender por qué a veces duele tanto vivir. Retratos honestos del miedo, la exigencia y la vulnerabilidad que acompaña a quien crece sin manual de instrucciones.

Cuando Nadie Mira, tema que se encuentra en esta mitad, funciona como uno de los pilares emocionales del disco. Paula canta sobre lo que hacemos con los golpes de la vida, sobre el cansancio, la pérdida de la inocencia y la dificultad de avanzar sin saber muy bien cuándo parar. No busca respuestas cerradas, sino aceptar la duda como parte del camino y entender que la identidad también se construye en silencio.

Desde la calma

En el bloque Vivir para siempre, Paula se reconcilia con la vida y encuentra paz, amor, compromiso y propósito. En estas canciones se respira una calma nueva, una forma distinta de habitar el mundo, donde lo extraordinario aparece en la rutina y los milagros existen, aunque se oxiden.

El recorrido se cierra como una declaración de amor al presente: al hogar, a las personas que acompañan y a la certeza de que ya no hay prisa.

Las paradas de su gira

Por el momento, Paula Mattheus ha anunciado once fechas para su gira Todo lo alto que quiera Tour 2026, pero no se descarta que vaya a anunciar más: