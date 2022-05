La Pegatina presenta en directo su nuevo disco en el showcase con Europa FM en Haro

El cartel que anunciaba 'entradas agotadas' ya hacía presagiar que el showcase de La Pegatina de la mano de Europa FM en Haro, la Rioja, iba a ser todo un éxito. ¡Y las expectativas se han superado!

Y no era para menos, Ya que esta cita no era una cita cualquiera. Este directo tan especial era además la carta de presentación de Hacia Otra Parte, el octavo álbum de estudio de La Pegatina que vio la luz el mismo viernes 13 de mayo.

La Pegatina en su showcase en Haro con Europa FM // Europa FM

La banda puso en pie a un llenísimo Teatro Bretón de los Herreros, con un público que ya se sabían de principio a fin los temas del disco nuevo.

No faltaron temazos como Where Do We Go?, su nuevo single Yo quiero bailar, el éxito Down for love, Corea del sur y muchas canciones más que completaron el repertorio de presentación de Hacia Otra Parte.

La Pegatina en Haro, La RIoja // Europa FM

"Haro petando teatros. Gracias por vuestra energía, gastronomía y el vino. Flipante veros cantar las canciones del nuevo disco que salió ayer. Gracias Europa FM por hacer posible lo de anoche", ha escrito la banda todavía con el subidón del increíble directo.