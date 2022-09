Peluca y gafas oversize: el (fallido) disfraz de Sebastián Yatra para que sus fans no lo reconozcan

Sebastián Yatra sigue su carrera hacia el éxito y de momento le han aparecido pocos obstáculos. No solo está triunfando con su gira Dharma Tour, sino que el colombiano ha sido escogido por una cadena de restaurantes para tener su propio menú con su nombre.

Con casi un millón de seguidores en Instagram, es obvio que el cantante será fácilmente reconocido allá donde vaya. Es por eso que para su visita a Madrid, ha preparado con muchos detalles un disfraz para pasar desapercibido y poder pasear por la capital sin miedo a que le reconozcan constantemente.

El truco de Sebastián Yatra para pasar desapercibido

Ha compartido un video en el que aparece con una larga peluca morena, una gorra y unas gafas de sol oversize: "Voy a salir así por Madrid a ver si alguien me reconoce, pero lo dudo".

El artista ha comenzado su paseo cuando una chica que se encontraba cerca del WiZink lo ha visto y le ha pedido una foto: "Una foto Yatra que te he reconocido..." a lo que él ha respondido en tono humorístico: "¿Quién? ¿De quién hablas?".

Al final, el intérprete de Tacones rojos se ha dado cuenta de su error: "Ya sé lo que ha pasado. Me he puesto gafas de sol y eso lo hacen muchos famosos para pasar desapercibidos. Si me las quito nadie me reconocerá".

Spoiler: le ha vuelto a salir mal y le ha reconocido de nuevo.

Sin embargo, nada parece que le haya importado, ya que Yatra es pura alegría y le encanta contentar a sus fans.