Ariana Grande y Jimmy Fallon se marcan un dúo de película (literal) cantando temazos como 'Shallow' y 'Un mundo ideal'

En plena promoción de la película Wicked Parte II, Ariana Grande visitó este martes el programa de Jimmy Fallon y no lo dudó un momento a la hora de coger el micrófono para cantar junto al presentador.

La cantante y actriz, protagonista de la reinterpretación de El Mago de Oz desde la perspectiva de las brujas, entró en el plató cantando For Good, de la banda sonora de la película, para sorpresa del público, que la recibió entre aplausos y vítores. ¡El show no había hecho más que empezar!

Su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon fue un homenaje a grandes musicales y bandas sonoras de película y, tras ese emotivo momento, Fallon dio paso al subidón cantando Ain't No Mountain High Enough, la canción que forma parte de la película Quédate a mi lado.

Después llegaron las risas cuando el presentador y la actriz recrearon el número musical de Anything You Can Do (I Can Do Better) en la película Annie Get Your Gun y más tarde la emoción con Shallow, de Ha nacido una estrella.

Las siguientes fueron Boys Is Mine (The Boy Is Mine), de Brandy y Monica, que suena en películas como Juegos Salvajes o Los becarios, o APT, de ROSÉ y Bruno Mars. Después llegaron dos clásicos, Un mundo idealde Aladdín, y Suddenly, Seymour, de la película La tienda de los horrores, y la despedida.

Ariana Grande y Jimmy Fallon cerraron el espectáculo con (I’ve Had) The Time Of My Life, de Dirty Dancing, y se atrevieron a recrear la escena del salto. No les salió mal del todo...