El Primavera Sound podría irse de Barcelona: este es el motivo

El festival de música Primavera Sound podría dejar Barcelona en 2023. ¿El motivo? Las dificultades que, al parecer, ha puesto el Ayuntamiento de Ada Colau para celebrar la famosa cita musical. que quiere consolidar su nuevo formato.

"Nos han dicho que no quieren este modelo, y nosotros en estos momentos estamos buscando otra ciudad donde hacerlo", ha asegurado Gabi Ruiz, uno de los organizadores del festival, en una entrevista en La Vanguardia.

"Yo creo que no le interesa. En este momento, el Ayuntamiento no hace ningún esfuerzo por una propuesta como la que tenemos nosotros encima de la mesa para 2023; es que ni siquiera la quieren", ha continuado Ruiz, que no ha dudado en lanzar un órdago en la entrevista: "Si el Ayuntamiento no quiere nuestro modelo de festival, nos vamos".

Necesitan una respuesta urgente

En la entrevista, Ruiz apunta que la organización ya ha empezado gestiones en Madrid: "Llega un momento en que nosotros ya hemos abierto oficina en Madrid, yo personalmente me voy a vivir allá (...) Ahora hay muchas más oportunidades allí". Según dice, Barcelona va "hacia una depresión".

Ruiz denuncia también que llevan cinco meses intentando reunirse con el concejal de deportes, el socialista David Escudé. Les urge porque, debido a las dimensiones del festival, necesitan trabajar con 20 meses de antelación y tener la edición de 2023 en el aire no les aporta la seguridad necesaria para continuar.

Cómo es el nuevo modelo del Primavera Sound

Lo que quieren los organizadores del Primavera Sound para 2023 no son ayudas ni subvenciones, dice Ruiz. El objetivo es consolidar el formato expandido de 10 días, pero el Ayuntamiento quiere multiplicar por 17 el precio que pagan por alquilar el espacio donde se celebra esta cita, el Fòrum.

Este 2022 ya será así. El festival, que en su última edición celebrada en 2019 atrajo a 220.000 personas y tuvo un impacto económico en Barcelona de 120 millones de euros, se celebrará en dos fines de semana seguidos, el del 2 al 5 de junio y el del 9 al 12.

"En 2022, con una edición de doble fin de semana, esperamos que ese impacto para Barcelona sea mayor y ascienda a 300 millones de euros", dice la organización para defender su propuesta.

EEs una situación desesperante, llevamos meses esperando respuesta, positiva o negativa, por parte del Ayuntamiento sobre si en 2023 podremos repetir el formato de doble fin de semana", aseguran. "Esta situación de incertidumbre nos ha hecho plantear la posibilidad de trasladar en 2023 el Primavera Sound a otra ciudad, sea española o europea. Es necesario recordar que un festival de nuestra categoría trabaja a 20-30 meses vista y a 18 aún no tenemos respuesta".

La respuesta del Ayuntamiento de Barcelona

A las declaraciones de Gabi Ruiz en La Vanguardia, le ha seguido la respuesta del Ayuntamiento recogida por El Periódico.

Jordi Martí, concejal de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona, aseguró que la historia de Barcelona y el Primavera Sound es "una historia de éxito", pero que "no se puede trabajar con ultimátums".

Además, aseguró que para la edición de 2022 del Primavera Sound se llegó al acuerdo de dos fines de semana porque el Ayuntamiento era consciente del "batacazo" que la Covid ha supuesto para la cita. Sin embargo, añadió que este acuerdo implica "un engranaje de gran complejidad que necesita ajustes para no generar perjuicios a los vecinos del Fòrum y a los vecinos de Barcelona", por lo que lo que las negociaciones continúan. Y apunta, hay asuntos de movilidad, seguridad, limpieza y retorno social a la ciudad sobre la mesa.

El Periódico recoge también que el Ayuntamiento aportó 832.000 en subvenciones al Primavera Sound entre 2016 y 2021, según fuentes municipales. Y que la Generalitat, por su parte, aporta 180.000 euros al Primavera Pro.