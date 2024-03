Qué dice la letra de 'II Most Wanted', la inesperada colaboración country de Beyoncé y Miley Cyrus

Beyoncé y Miley Cyrus se han unido inesperadamente en II Most Wanted, uno de los tracks del octavo álbum de estudio de Beyoncé, Cowboy Carter, un proyecto en el que la artista de Houston, Texas, se ha remontado a sus orígenes experimentando con sonidos country.

La intérprete de Flowers, originaria de Tennesse, también creció con las influencias de este género, sobre todo debido a su padre, Billy Ray Cyrus —uno de los grandes cantantes de country— por eso Queen B no ha dudado en contar con una de las mejores voces de la industria para este álbum tan puro.

Las cantantes se han unido en el tema "Dos más buscados", en el que narran de manera metafóricauna relación inseparable haciendo un símil con un viaje por carretera como en los viejos tiempos, al igual que este género tan legendario que está resurgiendo este 2024.

LETRA 'II MOST WANTED'

Know we're jumpin' the gun, but we're both still young | Sé que nos estamos precipitando, pero ambos somos jóvenes todavía

One day, we won't be | Algún día no lo seremos

Didn't know what I want 'til I saw your face | No sabía lo que quería hasta que vi tu cara

Said goodbye to the old me | Diciendo adiós a mi viejo yo

Came out of nowhere, didn't give no warnin' | Llegaste de la nada, sin ningún aviso

Pedal so heavy like the two most wanted | El acelerador es tan pesado como los dos más buscados

And I don't know what you're doin' tonight | Y no sé qué vas a hacer esta noche

But I | Pero yo

I'll be your shotgun rider 'til the day I die | Seré tu copiloto hasta el día en que me muera

Smoke out the window flyin' down the 405 | Fumando por fuera de la ventana bajando la 405

I'll be your backseat baby, drivin' you crazy | Seré tu acompañante cariño, volviéndote loco

Anytime you like | Cada vez que tú quieras

Woah, I'll be your shotgun rider 'til the day I | Whoa, seré tu copiloto hasta el día en que me muera

'Til the day I die | Hasta el día que me muera

Making waves in the wind with my empty hand | Haciendo olas en el viento con mi mano vacía

My other hand on you | Mi otra mano sobre ti

Been a while since I haven't tried to pull away | Ha pasado un rato desde que no he intentado alejarme

But it's time for something new | Pero es tiempo para algo nuevo

Came out of nowhere, didn't give no warnin' | Llegaste de la nada, sin ningún aviso

Pedal so heavy like the two most wanted | El acelerador es tan pesado como los dos más buscados

And I don't know what you're doin' tonight | Y no sé qué vas a hacer esta noche

But I | Pero yo

I'll be your shotgun rider 'til the day I die | Seré tu copiloto hasta el día en que me muera

Smoke out the window flyin' down the 405 | Fumando por fuera de la ventana bajando la 405

I'll be your backseat baby, drivin' you crazy | Seré tu acompañante cariño, volviéndote loco

Anytime you like | Cada vez que tú quieras

Woah, I'll be your shotgun rider 'til the day I | Whoa, seré tu copiloto hasta el día en que me muera

'Til the day I die | Hasta el día que me muera

('Til the day I, 'til the day I, 'til the day I die) | Hasta el día en que, hasta el día en que, hasta el día en que me muera

'Til the day I die | Hasta el día en que me muera

('Til the day I, 'til the day I, 'til the day I die) | Hasta el día en que, hasta el día en que, hasta el día en que me muera

Know we're jumpin' the gun, but we're both still young | Sé que nos estamos precipitando, pero ambos somos jóvenes todavía

One day, we won't be | Algún día no lo seremos

I'd go wherever you take me, seems kind of crazy | Iré a donde me lleves, parece un poco loco

Ooh, oh

I'll be your shotgun rider 'til the day I die

We're gettin' high 'til we don't realize time is passin' by

Yeah, I'll be your backseat baby, I'm drivin' you crazy

Anytime you like, oh, woah

I'll be your shotgun rider 'til the day I

'Til the day I die

('Til the day I, 'til the day I, 'til the day I die)

'Til the day I die

('Til the day I, 'til the day I, 'til the day I die)

Mm, oh