A qué hora salen las entradas para los conciertos de Lady Gaga en Barcelona y dónde comprarlas

Cartel de Lady Gaga para su gira 'The Mayhem Ball Tour 2025' | X @ladygaga

Lady Gagaanunció su gira de conciertosThe Mayhem Ball Tour 2025 con dos conciertos en Barcelona, aunque posteriormente Live Nation España añadió una tercera fecha en la ciudad catalana debido a la alta demanda. "No tenía planeado hacer una gira este año, pero la increíble respuesta al nuevo álbum me inspiró a seguir adelante", dijo la estadounidense.

Los espectáculos, que tendrán lugar en arenas y no en estadios para controlar mejor todos los detalles, tendrán lugar los días 28, 29 y 31 de octubre. "Este show está diseñado para ser una experiencia teatral y electrizante que dé vida a MAYHEM exactamente como lo imagino. Nos vemos pronto, monsters", escribió la propia artista.

A qué hora salen las entradas de la venta general

Tras el período de preventa en la plataforma Santander S Music del 1 al 2 de marzo, la venta general de entradas para los tres conciertos de Lady Gaga en Barcelona comienza este jueves 3 de abril a las 12:00 (hora peninsular), aunque la sala de espera da inicio a las 11:45.

Dónde comprar entradas para Lady Gaga

Para adquirir entradas a cualquiera de los tres conciertos de Lady Gaga en el Palau Sant Jordi, existen dos únicos puntos de venta oficiales:

Precios de las entradas de Lady Gaga en Barcelona

Las entradas para ver a Lady Gaga en el Palau Sant Jordi rondan entre los 56,00 € (sin gastos de distribución) para la más barata y los 631,00 € para la VIP más cara. A continuación, la lista completa de precios:

PL1 Golden : 181,00 € + 24,00 € gastos

: 181,00 € + 24,00 € gastos PL2 Grada : 151,00 € + 20,00 € gastos

: 151,00 € + 20,00 € gastos PL3 Pista : 121,00 € + 16,00 € gastos

: 121,00 € + 16,00 € gastos PL3 Grada : 121,00 € + 16,00 € gastos

: 121,00 € + 16,00 € gastos PL4 Grada : 96,00 € + 13,00 € gastos

: 96,00 € + 13,00 € gastos PL5 Grada : 76,00 € + 10,00 € gastos

: 76,00 € + 10,00 € gastos PL6 Grada: 56,00 € + 7,50 € gastos

Entradas VIP

VIP 1 Hospitality Package : 631,00 € + 84,00 € gastos

: 631,00 € + 84,00 € gastos VIP 2 Gold VIP Package : 406,00 € + 54,00 € gastos

: 406,00 € + 54,00 € gastos VIP 3 Silver VIP Package : 281,00 € + 37,50 € gastos

: 281,00 € + 37,50 € gastos VIP 4 Early Entry VIP Package: 436,00 € + 58,00 € gastos

Todos los precios incluyen un euro solidario para Born This Way Foundation.