¿Qué le pasa al ojo izquierdo de Leiva? El cantante explica su historia

Si hace unos días recordábamos el accidente que hizo que Álex González cambiase de vida y se dedicase a la interpretación, el primer contacto de Leiva con la música fue por algo bastante similar.

El cantante también sufrió un accidente que hizo que tuviera que dejar de ser un niño tan inquieto y empezar a conectar con la música en en un periodo de tiempo en el que se vio obligado a bajar el ritmo de actividades físicas.

Esta historia la recordó hace un par de meses durante una extensa conversación en el podcast de Farid y Diego, cuando estaban hablando de la inmediatez con la que lo vivimos todo y la prohibición de darnos tiempo para recuperarnos y asimilar las cosas que nos pasan.

En este sentido, Leiva ha explicado este incidente relacionado con su vida privada, algo que no suele hacer habitualmente: "Yo tuve un accidente, muy joven, con 12 años perdí el ojo izquierdo. Fue una cosa muy traumática para mis papás, no para mí".

"Además yo estaba en el hospital con un brazo roto, porque yo era un niño muy inquieto y me había caído con el skate. Entonces esto fue con una escopeta de perdigones", ha continuado relatado Leiva explicando que sufrió dos accidentes simultáneos.

"Entonces con la escopeta de perdigones perdí un ojo. Automáticamente dejé de ver por el ojo izquierdo para siempre. Entonces el trauma que generó fue más a mis papás porque yo lo que quería era salir del hospital y jugar con la pelota. A mí me decían que no veía por un ojo y yo no me podía hacer cargo de esa dimensión, a mí no me cabía eso. Entonces salí a jugar, vi que las tres dimensiones eran diferentes, pero yo quería vivir y quería jugar"; ha añadido, explicando que la inmediatez y el "seguir viviendo" era más importante que asimilar lo que le había ocurrido.

Leiva adelanta 'Solaris', su nuevo single // Gtres

Un accidente que le acercó a la música

Pero a pesar de que Leiva no quería parar su ritmo de vida, tuvo que pasar por un proceso a raíz del accidente en el que tuvo que estar mucho más tranquilo porque había cosas que no podía hacer. Fue en ese momento, cuando el joven Leiva decidió descubrir otros campos hasta ese entonces inexplorados.

"Y ahora me doy cuenta del poso que ha tenido tan importante ese accidente en mí, con la música. Porque estuve un tiempo en el que pasé por un proceso en el que no podía hacer cosas y tuve que ir tranquilizando mi quietud de todo y empecé a conectar con la música muy pronto. Después de esa cosa tan traumática, probablemente por eso estemos sentados aquí los tres ahora mismo", ha concluido.