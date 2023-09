¿Qué ha pasado con la nominación de Rosalía en los MTV VMAs 2023?

Aunque la han nominado en los Premios MTV VMAs en 10 ocasiones y cuenta con cuatro estatuillas en su currículum, este año no ha podido ser.

Rosalía no ha resultado ganadora en la categoría en la que estaba nominada. Era la única artista española que contaba con una posibilidad este 2023 en los MTV VMas, que se han celebrado la madrugada de este martes en Nueva Jersey.

Despechá, el mambo violento que se convirtió en canción del verano incluso antes de que saliese de manera oficial, estaba nominada a Mejor Canción Latina. Pero la competencia era fuera y no ha conseguido salir victoriosa.

Competía con Anitta y su tema Funk Rave, el Where She Goes y el x100to de Bad Bunny, la colaboración de Peso Pluma y Eslabon Armado en Ella Baila Sola y la doble nominación de Shakira en Acróstico y TQG junto a Karol G.

Justo cuando anunciaron su candidatura, Taylor Swift era enfocada por las cámaras apoyando a la motomami.

En el momento en el que se conocieron las nominaciones, destacó la ausencia de Rosalía en la gran mayoría de galardones principales.

La cantante, que estuvo un año y medio arrasando en todo el planeta con su Motomami World Tour y los escandalosos datos que dejó -2 millones de espectadores, 68 conciertos y 21 países- solo aparecía en la categoría de Mejor Canción Latina.

Qué premios MTV Video Music Awards tiene Rosalía

Saoko - MTV VMAs Mejor Edición 2022

- MTV VMAs Mejor Edición 2022 Lo Vas a Olvidar - MTV VMAs Mejor Vídeo Latino 2021

- MTV VMAs Mejor Vídeo Latino 2021 Con Altura - MTV VMAs Mejor Vídeo Latino 2019

- MTV VMAs Mejor Vídeo Latino 2019 Con Altura - MTV VMAs Mejor Canción del Verano 2019

Habrá que esperar a la próxima edición de los Premios MTV VMas para que la cantante pueda optar a engrosar su haber de reconocimientos.

En el año 2019 la artista se subía al escenario de los MTV VMas junto a Ozuna, con el que cantó su colaboración Yo x ti tu x mi. Antes de que el reggaetonero la acompañase, la catalana cantó A Ningún Hombre, de su disco El Mal Querer.