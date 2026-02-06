La historia detrás de '6 de febrero' de Aitana: un éxito gracias a los fans

Hay veces que el destino de una canción cambia por la gran acogida de los fans. Y este es el caso de 6 de febrero de Aitana , un tema que la artista vaticinaba en un primer momento que sería un éxito, pero con el tiempo iba a convertirse en una pista más de Cuarto azul . Sin embargo, el público le dio la razón y convirtió la canción en todo un hit tan solo con un primer adelanto. Celebramos su primer 'santo' con su historia :

Este 6 de febrero tiene himno desde hace casi un año: Aitana hizo todo un hit para este día, pero ella no lo supo hasta mucho más tarde. Ahora todos tenemos una canción para cantar a pleno pulmón este día de invierno.

6 de febrero se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas de la estrella del pop española, y la historia del tema es de lo más particular. La artista empezó apostando por él, para pasar a otro momento vital e incorporarlo como una pista más de su disco Cuarto azul. Pero finalmente se convirtió en single —con videoclip casi improvisado incluido— por la insistencia de sus fans, que enloquecieron con tan solo escuchar un adelanto.

Al final, 6 de febrero no solo fue single, fue una ventana a la nueva era de Aitana con una viralización descomunal por redes sociales, hasta alcanzar puestos de lo más altos en listas musicales. Repasamos el singular viaje que ha hecho el éxito de la artista desde su primera escucha aquel 28 de febrero de 2025:

La primera escucha con el documental Metamorfosis

Aitana cogió las riendas de lo que se contaba de su vida en 2025, al menos con el estreno de su documental Metamorfosis. El proyecto audiovisual nos dejó ver a la artista durante un año de su vida, detrás de los escenarios, en el estudio de grabación, interactuando con su equipo, su familia y sus amigos y lidiando con su salud mental.

Y la cante quiso compartir algún que otro proceso compositivo, que no tardaron en ser compartidos en redes sociales por los espectadores. Pese a otros adelantos filtrados el documental que finalmente no han salido, 6 de febrero se convirtió rápidamente en lo más esperado en la discografía de Aitana.

Desde que se escuchara en el tráiler de Metamorfosis, los fans de la catalana no pararon de pedir escucharla entera. El proceso de creación de este tema es el que más se ve en el documental. Todo el equipo de Aitana le pedía que compusiera el temazo con el que abrir su concierto en el Santiago Bernabéu antes de que el estadio cancelara sus dos shows de diciembre.

Tanto se focalizó la artista en ello que acabó muy contenta con el resultado de 6 de febrero. Ella misma mostró su entusiasmo con la canción, que no dejó de escucharla y enseñarla, aunque no se acogió de la misma forma por todos los miembros de su equipo.

Durante la grabación del documental el tema estaba planeado para ser estrenado en noviembre de 2024 si la estrella del pop no "componía algo mucho mejor", pero la cancelación del cierre de Alpha sobre el escenario del Bernabéu supuso un cambio de planes.

Además, la expectación por el tema iba mucho más allá: ella misma deja caer en Metamorfosis a quién dedica la canción, y es nada menos que a Sebastián Yatra. Según se puede ver en el docurreality, compone la canción tras su segunda ruptura.

Su estreno, con videoclip incluido

El estribillo fue suficiente para convertir 6 de febrero en todo un éxito sin haberse estrenado. Y es que 6 de febrerole canta de manera muy pegadiza al despecho y a aquella ruptura que supuso el olvido de su expareja antes del suyo propio.

Sin embargo, el estreno oficial del single se hizo esperar. Su alcance fue tan inesperado que los fans tuvieron que tirar de paciencia y conformarse con el estribillo para disfrutar finalmente de la canción al completo el 6 de mayo de 2025.

Y el éxito fue arrollador. Según los registros de Spotify España, 6 de febrero de Aitana debutó en el número 2 de la lista, con 585.655 reproducciones en su día oficial de estreno. Todo un gran mérito, y más si se tiene en cuenta que la gente ya llevaba tiempo escuchando su estribillo.

Para honrar este hit, la artista grabó un videoclip esos meses de espera en República Dominicana junto a sus dos mejores amigas, Marta y Violeta. El desamor llevado con amistades es mejor, tal y como refleja el vídeo musical, que tiene alguna que otra referencia a Akureyri, su canción con Sebastián Yatra.

El significado de 6 de febrero, de la mano de Espido Freire

La escritora Espido Freire se estrenó en Cuerpos especiales analizando 6 de febrero y desglosó el significado del hit de Aitana. "6 de febrero sigue la línea de 7 de septiembre de Mecano, el 9 de noviembre de El Ramito de Violetas como siempre sin tarjeta de Cecilia con ese protuberante laísmo, la madrugada del 20 de enero saliendo del tren de La Oreja de Van Gogh y el gran ejemplo viral que es 20 de abril del noventa, hola, chata, cómo estás de Celtas Cortos. Algo menos cañí esFirst of May de los Bee Gees", explicó.

"Lo que hace Aitana es jugar con sustantivos, muy concretos y sobre todo temporales. Febrero, invierno... Y luego están localizados, el cuarto y el mundo. Todo eso enfatiza que no es un aniversario feliz", señaló la colaboradora del anti-morning show.

La canción no tiene muchas metáforas, sigue la novelista, pero tiene tres imágenes muy marcadas:

La fecha, el 6, el diablo...

el diablo... La herida abierta de ese mes de lobos que es febrero

El cuarto azul que es el equivalente a la pena verde lorquina, originalmente esta frase: Porque vivo bailando para no llorar más. "El baile ya no es baile, es tambaleo, no es una nuestra de alegría, es la lucha por la supervivencia. O te mueves o te hundes".

6 de febrero abrió los conciertos en estadios

6 de febrero estaba pensada para ser una canción más de Cuarto azul en último momento, pero la gran acogida del tema convirtió el tema en el protagonista del cuarto disco de la catalana desde que presentó todas sus canciones en la Listening party del álbum.

Y, como ella misma vaticinaba en su documental en plena creación del futuro éxito, 6 de febrero sonaba tan "Bernabéu" que había que honrarla como merecía. Cambiando el campo de fútbol del Real Madrid por el Estadi Olímpic de Barcelona y el Metropolitano de Madrid, el primer deseo de la catalana al escuchar cómo estaba quedando su canción se cumplió: el tema abrió los conciertos de la gira METAMORFOSIS SEASON durante julio de 2025.

Un momento muy esperado por los fans después de los complicados cambios de fechas y recintos de los conciertos más grandes hasta la fecha para Aitana.

Su actuación en los Grammy

2025 llenó de éxitos a Aitana, y gran parte de ellos fueron de la mano de 6 de febrero. La artista fue nominada a los Latin Grammy con Cuarto azul, a Mejor Empaque y a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo, y finalmente se alzó con el primero de ellos.

Aparte de subirse al escenario para recoger su primer gramófono, la artista también fue la protagonista de la ceremonia durante los tres minutos de su actuación con 6 de febrero.

La cantante tiñó el recinto MGM Grand Garden Arena con su característico color azul y con una cama que remiten al título de su proyecto. Pero Aitana no quiso pasar desapercibida y, al final de la actuación, llenó el escenario de fuego después de quemar una carta de seis corazones.

Y con todo este recorrido el hit celebra su primer 'santo', haciendo que a partir de ahora el 6 de febrero sea un día un poco más feliz gracias a su banda sonora.