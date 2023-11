Qué significa 'Oral', la colaboración de Rosalía y Björk

Y llegó. La colaboración de Rosalía y Björk que todos llevamos esperando más de un mes,ORAL, ha llegado a nuestros oídos este martes 21 de noviembre —coincidiendo con el cumpleaños de la islandesa— tras retrasar dos veces la fecha de lanzamiento.

Con una fuerte base lírica, la deseada canción de dos de las artistas más icónicas de la industria apuesta por la fusión con un beat dancehall con un sutil protagonismo que hace del trabajo una pieza ambiciosa que aspira a evocar un halo onírico. En el videoclip, una Rosalía y una Björk representadas por inteligencia artificial protagonizan una intensa lucha libre, que puede evocar el objetivo de la creación de la pieza: recaudar fondos para acabar con la piscicultura, algo que supone un "efecto devastador" en la fauna de Islandia, país natal de Björk.

björk ft. rosalía : oral

El significado y origen de 'Oral', la nueva colaboración de Rosalía y Björk

La intérprete de Army Of Me contó en una conversación con el medio islandés Vísir algunos detalles sobre su nueva canción con la estrella catalana, anunciada el pasado 6 de octubre. Björk compuso y grabó la pieza que ahora recupera hace 20 años, con influencias directas del dancehall de Jamaica.

En marzo de este año, la artista se puso en búsqueda de la canción, pero no recordaba cómo se llamaba. "He trabajado con la misma persona y compañía discográfica desde que era niña, y la compañía siempre guarda copias originales de todas las canciones que se escriben. Seguí pidiéndole que intentara encontrar la canción, pero no pudieron encontrarla a pesar de buscar en la parte trasera del almacén, porque no podía decirles cómo se llamaba", revelaba al medio la cantante.

Pero, al fin, lo recordó. "Fue asquerosamente divertido. Estaba en Australia y encendí la CNN, que normalmente nunca enciendo. Luego hubo un escándalo en Estados Unidos de que un aristocrático había conocido a una prostituta o algo así, y el titular que apareció de alguna manera fue como: "¿Fue solo oral o fue completo?", revela.

"De repente, me di cuenta: ¡sí, la canción se llama Oral! Me llevó veinte años", contaba Björk entre risas. "Se lo envié al agente, que luego encontró la canción y me sentí muy feliz".

Después de aquella alegría, Björk volvió a casa y vio el desastre de los manatíes. "He estado observando esto a lo largo de los años, pero esta primavera fue como si hubiera subido a otro nivel cuando todos estos informes comenzaron a aparecer y el problema se volvió aún más claro. Entonces decidí que donaría la canción a la lucha", cuenta. La dupla artística donará los beneficios de la canción a activistas que se oponen a la cría industrial de salmón en Islandia.

Qué quiere decir la letra de 'Oral'

La canción en sí no era una protesta. "No es una canción activista, es una canción de amor", ha aclarado la islandesa en su charla con The Guardian. "[Somos] canarios en la mina de carbón" de las emergencias medioambientales, porque su trabajo es ser sensibles. La letra de la pieza relata el deseo de acercarse a un amor imposible.

Dos décadas después, la cantante pensó en cómo quería lanzarla. "No tenía sentido publicarlo tal como estaba, tenía que ser en alguna conversación con el presente". La idea de que Rosalía cantara lo que ella canta le pareció la fórmula idónea de crear una entrada al presente, de convertir el dancehall en pop contemporáneo y acceder así al público más amplio posible. Así, la autora de Motomami ha reversionado la canción para traerla al pop contemporáneo, con la producción de Sega Bodega.

"Además, tiene casi la misma edad que cuando yo compuse la canción. Hay más de veinte años entre nosotras", puntualizaba sobre la elección de la catalana para el proyecto. "Ambas hablamos de oral, de querer besar a alguien, y es un poco como una máquina del tiempo. Tengo treinta y tantos cuando canto esto y ella también. Desde un punto de vista musical, tiene mucho sentido".

Letra de 'ORAL', la canción de Björk y Rosalía

[Intro: Björk]

Your mouth floats above my bed at night

My own private moon

[Verse 1: ROSALÍA, Björk]

Just because the mind can make up

Whatever at once, doesn't mean that it'll never come true

Whatever happened? (Just because she can)

Please, could I change that?

[Chorus: Björk]

Is that the right thing to do?

Oh, I just don't know

I just don't know

Is that the right thing to do?

Oh, I just don't know

I just don't know

[Verse 2: Björk, ROSALÍA]

Let me introduce one to the other

The dream and the real

Get them acquainted (Just because she can)

Introduce (Just because she can)

A mouth a to a mouth

You might also like

Standing Next to You

[Chorus: Björk & ROSALÍA, ROSALÍA, Björk]

Is that the right thing to do?

Oh, I just don't know

I just don't know

Is that the right thing to do?

Oh, I j-just don't know

I just don't know

[Bridge: Björk, ROSALÍA]

Can I just sneak up from behind

To the back of his hair

Then I lift up his hair

And it [?] so lightly

That's where the hair starts

Just because she can

Now please can I kiss him?

Just because she can

Yo quiero besarle

Just because she can

Come on, please, can I kiss him?

Just because she can

I just don't know, oh

[Outro: ROSALÍA, Björk]

Just because she can

There's a line there, I can't cross it

Just because she can

There's a line there, I can't cross it

Just because she can

This [?], I can't curse it

Just because she can

This [?], I can't curse it

Just because she can

This [?], I can't curse it

Just because she can

This [?], I can't curse it

Letra de 'Oral' en español

Tu boca flota sobre mi cama en las noches

Mi propia luna privada

Solo porque la mente puede inventar lo que quiera

No significa que nunca se hará realidad

¿Lo que sea que pase? (Solo porque ella puede)

Por favor, ¿podría cambiar eso?

¿Es eso lo correcto? (Oh, oh)

Oh, simplemente no lo sé

simplemente no lo sé

¿Es eso lo correcto? (Oh, oh)

Oh, simplemente no lo sé

simplemente no lo sé

Déjame presentarte uno al otro.

El sueño y lo real

Haz que se familiaricen

Solo porque ella puede

Introducir

Solo porque ella puede

Una boca a una boca

¿Es eso lo correcto? (Oh, oh)

Oh, simplemente no lo sé

simplemente no lo sé

¿Es eso lo correcto? (Oh, oh)

Oh, yo simplemente no lo sé.

simplemente no lo sé

¿Puedo acercarme sigilosamente por detrás?

A la parte de atrás de su cabeza

Y luego le levanto el pelo

Y vivir para siempre tan a la ligera

Ahí es donde comienza su cabello

Sólo porque ella puede

Ahora por favor, ¿puedo besarlo?

Solo porque ella puede

Yo quiero besarle

Solo porque ella puede

¿Vamos por favor? ¿Puedo besarlo?

Solo porque ella puede

Simplemente no lo sé

Sólo porque ella puede (puede)

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla (Ooh)

Solo porque ella puede

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla (ven)

Sólo porque ella puede

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla

Sólo porque ella puede (Oh, debe venir)

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla (solo)

Solo porque ella puede

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla

👉 Lee todas las noticias musicales aquí