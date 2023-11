Así es el vídeo de 'ORAL', la canción de Rosalía y Björk, creado con inteligencia artificial

A la tercera va la vencida. Rosalía y Björk estrenan este martes 21 de noviembre la colaboración que todos llevamos esperando más de un mes:ORAL, tras retrasar dos veces la fecha de lanzamiento.

Tras escuchar durante el último mes el adelanto musical de una colaboración tan deseada, en la que se adivinaban los matices que escucharíamos en el track final, por fin podemos disfrutar del tema completo. Una canción que, con una fuerte base lírica, apuesta por la fusión con un beat dancehall con un sutil protagonismo que hace del trabajo una pieza ambiciosa que aspira a evocar un halo onírico.

En el videoclip, una Rosalía y una Björk representadas por inteligencia artificial protagonizan una intensa lucha libre, que puede evocar el fin de la creación de la canción: recaudar fondos para acabar con la piscicultura, algo que supone un "efecto devastador" en la fauna de Islandia, país natal de Björk.

Las artistas anunciaron su colaboración el pasado 6 de octubre, cuando ambas confirmaban en sus redes sociales que pronto escucharíamos su nuevo tema con fines benéficos. En un primer momento, la canción iba a ver la luz el 27 de octubre, pero la fecha se readaptó al jueves 9 de noviembre, para finalmente volver a postergar el estreno. Ese mismo jueves el sello de Björk, One Little Independent Records, pedía disculpas por los "desafortunados retardos" y ubicaba el estreno para finales de mes.

Aunque no ha habido una explicación oficial que haya argumentado el porqué de tanto baile de fechas, lo que sí sabemos es que esta tercera y parece que definitiva fecha coincide con el 58 cumpleaños de la cantante islandesa.

Así, la cantante nórdica confirmó este lunes en sus redes sociales el lanzamiento, contando algunos de los detalles del tema. "Esta es una canción mía de hace 25 años que escribí y programé inspirada en un ritmo de dancehall (la abuela del reggaetón). Los experimentos de Rosalía con el género y su increíble voz la convirtieron en una invitada obvia para la canción. Me siento bendecida porque ella dijo que sí y ella y su equipo están dando su trabajo y todas las ganancias a esta batalla", ha explicado este lunes.

Sus voces tienen la misma edad de grabación. A pesar de que ahora se llevan más de 20 años de diferencia, cuando Björk compuso la canción (a finales de los años 90) tenía casi la misma edad que la catalana ahora.

Cómo surgió su trabajo juntas

Tal y como ha contado en una entrevista con Rolling Stone, Björk escribió ORAL a finales de los noventa, pero nunca la grabó porque la consideraba demasiado mainstream para encajar en sus álbumes. Cuando tuvo constancia del peligro que corre el salmón en Islandia, decidió grabar este track como un sencillo benéfico, y contar con Rosalía para darle un aire fresco.

Cuando comenzó a traer de vuelta esta vieja maqueta, pensó en la motomami: "Hice los arreglos y el beat por mí misma, estuve muy inspirada por el dancehall. Rosalía hizo una especie de álbum experimental de reggaeton, y estaba como "Bueno, supongo que el dancehall es algo así como la madre del reggaeton", explicaba la cantante.

"Soy amiga de ella desde hace un par de años", contaba. Así que la escribió para ofrecérselo. "Ella inmediatamente me dijo que sí, sin siquiera escucharlo. Ella estaba dentro", ha contado sobre el nacimiento de esta colaboración. "La amó desde el principio".

"Escribí la letra y las melodías y ella volvió a cantar la mitad de ella con sus arreglos. Usamos el mismo patrón que hice para la versión original del beat, pero la estamos produciendo juntas, intentando averiguar la forma de hacer que el beat sea fiel a lo que era pero todavía se siente como 2023", ha terminado de detallar unos días antes de que salga a la luz este tema.

Por qué es una canción benéfica

La canción en sí no era una protesta. "No es una canción activista, es una canción de amor", aclaró Björk en su charla con The Guardian.

El motivo detrás de la intención benéfica surgió cuando, un buen día, la cantante volvió a casa y vio el desastre de los manatíes. "He estado observando esto a lo largo de los años, pero esta primavera fue como si hubiera subido a otro nivel cuando todos estos informes comenzaron a aparecer y el problema se volvió aún más claro. Entonces decidí que donaría la canción a la lucha", cuenta. La dupla artística donará los beneficios de la canción a activistas que se oponen a la cría industrial de salmón en Islandia.

"La cría industrial de salmón en corrales abiertos es terrible para el medio ambiente. El salmón de piscifactoría sufre un sufrimiento inmenso y causa graves daños a nuestro planeta. Esta es una forma extraordinariamente cruel de preparar comida. Esta lucha es parte de la lucha por el futuro del planeta.Uno de los desafíos ambientales más graves para el norte en este siglo es la acidez del océano. En cinco años, las pisciculturas noruegas en mar abierto de las empresas MOWI y SalMar ya han dañado grandes áreas de nuestros fiordos, tanto de vida marina como de animales y plantas, lo que se atribuirá a ello", escribía la artista en el tuit donde ha confirmado este lunes el lanzamiento.

Acto seguido, terminaba con un mensaje esperanzador: "todavía podemos revertir esto. Nuestros casos legales sobre biodiversidad, crueldad hacia los animales y más podrían convertirse en casos ejemplares en todo el mundo", acababa la cantante.

"Yo quiero besarle": la frase en español de Rosalía en 'ORAL'

Auque la canción es en inglés, la catalana también demuestra la influencia de su sello artístico y la característica de gran parte de su música: cantar en español. Eso no significa que Rosalía no haya cantado en inglés o catalán, sino que ha logrado hacer que artistas de la talla de The Weeknd, por ejemplo, hayan cedido a cantar en un idioma que no dominan como el castellano (La Fama), algo inusual en la industria de la música, en la que prima el inglés y es más que habitual ver a artistas latinos adaptar su música al mismo.

En esta ocasión, la motomami canta, hacia el final de la pieza, un nítido coro con su melódica voz que dice: "Yo quiero besarle".

Letra de 'ORAL', la canción de Björk y Rosalía

[Intro: Björk]

Your mouth floats above my bed at night

My own private moon

[Verse 1: ROSALÍA, Björk]

Just because the mind can make up

Whatever at once, doesn't mean that it'll never come true

Whatever happened? (Just because she can)

Please, could I change that?

[Chorus: Björk]

Is that the right thing to do?

Oh, I just don't know

I just don't know

Is that the right thing to do?

Oh, I just don't know

I just don't know

[Verse 2: Björk, ROSALÍA]

Let me introduce one to the other

The dream and the real

Get them acquainted (Just because she can)

Introduce (Just because she can)

A mouth a to a mouth

[Chorus: Björk & ROSALÍA, ROSALÍA, Björk]

Is that the right thing to do?

Oh, I just don't know

I just don't know

Is that the right thing to do?

Oh, I j-just don't know

I just don't know

[Bridge: Björk, ROSALÍA]

Can I just sneak up from behind

To the back of his hair

Then I lift up his hair

And it [?] so lightly

That's where the hair starts

Just because she can

Now please can I kiss him?

Just because she can

Yo quiero besarle

Just because she can

Come on, please, can I kiss him?

Just because she can

I just don't know, oh

[Outro: ROSALÍA, Björk]

Just because she can

There's a line there, I can't cross it

Just because she can

There's a line there, I can't cross it

Just because she can

This [?], I can't curse it

Just because she can

This [?], I can't curse it

Just because she can

This [?], I can't curse it

Just because she can

This [?], I can't curse it

