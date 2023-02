Quevedo y Bad Gyal, las colaboraciones españolas que estarán en el nuevo disco de Karol G 'Mañana será Bonito'

Karol G se ha rodeado de grandes artistas para su disco Mañana Será Bonito. La colombiana, que el pasado día de San Valentín soplaba las velas de su 32 cumpleaños, ha empezado ya la cuenta atrás para el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio.

"Estoy feliz y contando los días", escribía la artista en sus redes sociales, donde ha compartido la colorista portada del disco, formada por un collage de dibujos e ilustraciones que representan la esencia del disco, que se estrena el próximo 24 de febrero.

Karol G aparece representada como una sirena de largos cabellos rojizos y a su alrededor se encuentran un montón de animales y personajes: angelitos, demonios, bailarinas de streptease, ositos de peliche, el sol, las nubes, la luna, un arcoíris, mariposas, un tigre, un gatito, un perrito... Una carátula que ha supuesto todo un reto para los fans de la Bichota, que llevan días intentando descifrar qué significa cada ítem.

Pero la portada no ha sido la pista que ha confirmado la unión de Karol G a los españoles Bad Gyal y Quevedo.

Se ha filtrado el tracklist completo del álbum y por las redes sociales circula el listado completo de canciones, tanto de las inéditas como las que ya se han estrenado, como son X Si Volvemos junto al rey de la bachata, Romeo Santos, Provenza o Cairo con Ovy on the Drums.

Quevedo y Karol G se unen en Pero tú

El artista canario, que este 2023 arranca el tour de presentación de su primer álbum de estudio, Donde quiero estar, ha pasado de ser prácticamente un desconocido a colaborar con los artistas más importantes de la música urbana internacional.

Después de trabajar con Myke Towers en Playa del Inglés llega el turo de la Bichota en el tema Pero tú, incluido en Mañana Será Bonito y que estará disponible el próximo 24 de febrero. El artífice del estribillo más coreado del verano se ha posicionado como el artista revelación por excelencia.

Bad Gyal, Sean Paul y Karol G, el trío de Kármika

La más pega' de España, que tiene a sus fans expectantes con el estreno este año de su álbum debut, colabora con la colombiana y el jamaicano en Kármika, una misteriosa canción que promete colarse como una de las más virales del proyecto.

En un pequeño teaser exclusivo para Spotify se ve a Karol G forrar una carpeta con una foto de la intérprete de Chulo como si fuese una fan adolescente más.

La colaboración con Shakira en TQG

TQG es la abrevitura de Te Quedé Grande, la canción que une a Shakira y Karol G.

Ya se confirmó su existencia hace unos días, cuando la Bichota hablaba con New York Times de los años que llevaba planificando trabajar con la de Barranquilla. No se había dado el momento perfecto hasta ahora, cuando Karol vio que Shakira hablaba -y cantaba- sobre su ruptura y sus sentimientos. Le ofreció trabajar juntas en una canción de desamor que "debaja ir mucha ira".

Shakira escuchó el tema y no se lo pensó mucho a la hora de aceptar. "Ella dijo, 'Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento", recuerda Karol G de cuando Shakira le confirmó que trabajarían juntas.

Fue entonces cuando las dos artistas se pusieron manos a la obra y terminaron juntas los últimos arreglos de la canción, que según NY Times es "una balada en tono menor teñida de reggaeton que hierve hermandad". Como las dos anteriores, la canción estará disponible el próximo 24 de febrero.

Tracklist completo de Mañana Será Bonito

1. "Mientras Me Curo del Cora"

2. "X Si Volvemos" (with Romeo Santos)

3. "Pero Tú" (with Quevedo)

4. "Besties"

5. "Gucci los Paños"

6. "TQG" (with Shakira)

7. "Tus Gafitas

8. "Ojos Ferrari" (with Justin Quiles and Ángel Dior)

9. "Mercurio"

10. "Gatúbela" (with Maldy)

11. "Kármika" (with Bad Gyal and Sean Paul)

12. "Provenza"

13. "Carolina"

14. "Dañamos la Amistad" (with Sech)

15. "Amargura"

16. "Cairo" (with Ovy on the Drums)

17. "Mañana Será Bonito" (with Carla Morrison)